El PP celebraba en la noche de este jueves la presentación oficial del candidato a la Alcaldía de Puente Genil para las elecciones municipales de mayo, en el que el alcaldable, Sergio Velasco, presentó al que le acompañará como número dos de su candidatura, el empresario Javier Villafranca. Los populares pontanos estuvieron acompañados por el presidente provincial y actual gelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; la secretaria general de la Administración Local, María Luisa Ceballos, y los alcaldes de La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros, así como los cuatro concejales del grupo (Tatiana Pozo, Joaquín Reina, María Delgado y Emilio Carrera) y candidatos a la Alcaldía de Monturque, Moriles y Montemayor.

Sergio Velasco, afirmó que Puente Genil "necesita un gobierno fuerte, centrado y preparado para atender los problemas reales de la gente, como el de Juanma Moreno en Andalucía. “Hemos dedicado mucho tiempo para conocer Puente Genil como la palma de nuestra mano, pisando cada rincón de cada barrio, trabajando para poner sobre la mesa propuestas viables para reactivar Puente Genil. Ahora es el momento del cambio, por eso vamos a pedir que se concentren todos los esfuerzos en la única alternativa posible, que es el PP, para conseguir una gran mayoría para impulsar a Puente Genil”, ha afirmado el candidato. Sergio Velasco (PP)Sergio Velasco se ha mostrado enamorado de su ciudad, “por encima de todo quiero que nuestros hijos crezcan y disfruten de un lugar maravilloso, rodeados de grandes personas, en un entorno seguro, con oportunidades de formación y de trabajo, para que quieran y puedan seguir construyendo una gran ciudad como Puente Genil”.

Añadió que "Puente Genil cuenta con mimbres para ser una de las grandes ciudades medias de Andalucía". Tras presentar el proyecto del grupo ha manifestado que este necesita a personas como el número 2, Javier Villafranca, es decir, -matizó- que es "profesional y buena persona, un gran pontanés, con talento".

Villafranca explicó que “la la motivación que me lleva a dar este paso es un deseo de trabajar por y para Puente Genil como siempre lo he hecho, solo que ahora lo podré hacerlo desde esta plataforma”. Por otro lado, apuntó que su intención es aportar ”todo mi bagaje a este proyecto, tanto en el mundo empresarial como en el de la cultura. También quiero agradecer enormemente a Sergio Velasco esta generosidad que han tenido al contar conmigo. Me siento orgulloso de formar parte de este proyecto, que conoce los problemas de Puente Genil”.

Molina ha participado en la presentación del candidato a la alcaldía de Puente Genil Sergio Velasco, y ha asegurado que “somos la única alternativa de gobierno”. El presidente popular ha recordado el cambio que ha vivido Andalucía en los últimos 4 años. “Andalucía ya no sale en las noticias por lo malo, ahora somos referentes de lo bueno, por las exportaciones, la creación de empleo, de autónomos, y sobre todo hemos conseguido desterrar la imagen de Andalucía asociada a la corrupción”.

Molina ha recordado que los pontanenses eligieron mayoritariamente al Partido Popular en junio “porque han comprobado que somos un Gobierno que genera confianza y estabilidad, un Gobierno que beneficia a Puente Genil", y ha puesto como ejemplos de la gestión del PP el millón de euros invertido en mejorar hasta 9 centros educativos de la ciudad o el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo (adjudicado esta misma semana).

Molina ha asegurado que "Puente Genil necesita avanzar como lo ha hecho Andalucía, por lo que necesita a un alcalde que de verdad quiera ser alcalde. El 28 de mayo hay dos opciones en Puente Genil: elegir a quien de verdad quiere ser alcalde de Puente Genil para trabajar por su ciudad y quien no quiere ser alcalde de Puente Genil pero no tiene más remedio”.