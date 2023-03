La décimo quinta Feria Usías Holsteins dedicada al vacuno de leche ha comenzado este viernes en Dos Torres con una llamada de atención de los ganaderos sobre la situación del sector, clave en la economía de Los Pedroches, ante el periodo de sequía y la garantía del abastecimiento para las explotaciones.

Juan Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Frisona de Dos Torres (Afrido), que organiza la cita junto con el Ayuntamiento, ha señalado en la inauguración que debe crearse una mesa del agua en Los Pedroches «con las principales cooperativas y representantes de todas las administraciones», porque «estamos ante la gran incertidumbre del próximo periodo estival, que se presenta con graves problemas para sumninistrar agua de calidad a los ciudadanos y ganaderías de la zona».

En su intervención ha pedido la interconexión de los embalses de La Colada y también de Puente Nuevo con Sierra Boyera, sistemas eficaces «aunque costosos» de potabilización del agua, generar la distribución de agua ganadera cuando las granjas se queden sin agua en sus pozos y «trabajar todos juntos para evitar la contaminación de las aguas de la comarca». Sánchez subrayó que «este es el reto más importante para el futuro de la zona a corto plazo y sólo será posible si ponemos al agua como elemento central de todas las políticas.

En la feria, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, ha pedido dejar al agua «fuera del debate político». En la misma línea se pronunciaron Juan Díaz, delegado de Cohesión Terrritorial de la Diputación de Córdoba, y Santiago Ruiz, presidente de la Mancomunidad. El presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, sobre el abastecimiento al ganado señaló que «no podemos esperar al año que viene porque la sostenibilidad de nuestra comarca está en juego». El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, recordó el soporte económico que es el sector ganadero y añadió que «si no hay agua, no hay vida, y si no hay vida, no hay nada».

La Feria Usías Holsteins cuenta con la participación de 14 ganaderías, 2 más que el año pasado, con 85 animales, cinco más. Este sábado tendrá lugar el concurso morfológico, del que saldrá la Vaca Gran Campeona.

La cita muestra «el esfuerzo en genética, la profesionalización, la promoción del relevo generacional y el compromiso por obtener el producto de alta calidad que la sociedad nos demanda», indicó Juan Francisco Sánchez, que añadió que «iniciativas como ésta contrarrestan las corrientes animalistas y veganas que, cargadas de mentiras, hacen tanto daño a este sector económico».