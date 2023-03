La plataforma #NoPasesDeMí denuncia que el Ministerio de Transportes "ha dejado atrás, una vez más, el corredor ferroviario Palma del Río-Villa del Río" en el proyecto del tren de proximidad del Valle del Guadalquivir. Así lo expresado este martes la alcaldesa de Almodóvar, Sierra Luque, acompañada de la de Pedro Abad, Maleni Luque, y Francisco Ángel Sánchez, diputado de Bienestar Social en la Diputación de Córdoba y portavoz de IU en el Ayuntamiento de El Carpio, quien asegura que "no hay voluntad política", para dar respuesta a esta demanda histórica.

Desde el colectivo señalan que el Ministerio se ha limitado a "ampliar el tren convencional en las estaciones que ya están hechas" a lo que reclaman que el tren haga parada también en las estaciones de El Carpio, Pedro Abad, Montoro, Villafranca Almodóvar del Río y Hornachuelos donde, asegura el diputado de Bienestar Social, hay estaciones en buen estado, por lo que "los vecinos no entendemos que no hayamos quedado fuera y que alguien de El Carpio, por ejemplo, tenga que ir a Villa del Río a coger el tren". La alcaldesa de Almodóvar ha concretado que "la mayoría de estaciones y vías están" en buen estado y que la única que tiene más problemas es la de Almodóvar, la cual "se comprometieron hace más de dos años en licitar su obra".

Falta de "voluntad política"

Francisco Ángel Sánchez se ha sumado a la protesta, asegurando que "no hay voluntad política y la ha habido en casi dos décadas de lucha y reivindicación por el tren de cercanías" a lo que ha dicho que "ha cambiado el signo político en Andalucía y en Madrid y seguimos igual o peor". También ha achacado parte de responsabilidad a los gobiernos municipales de Córdoba capital que, "ninguno ha apostado por un verdadero cercanías que vertebre la provincia de este a oeste", así como a la Junta de Andalucía.

Por otro lado, Luque ha recalcado que a la plataforma #NoPasesdeMi, "a últimos de diciembre nos dicen que ya no somos interlocutores de nada, que ahora lo son los grupos de desarrollo rural". "A nosotros no nos representa el Grupo de Desarrollo Rural porque nos han dejado tirados y lo que han hecho es nada más que ampliar los horarios, nos hemos quedado igual que hace ya 16 o 20 años. No han luchado por un tren de cercanías que es lo prioritario en nuestras comarcas. Han ido por libre con la ministra".

Sánchez también ha hablado de viabilidad económica, a lo que ha dicho que "los servicios públicos no se pueden medir en términos de rentabilidad" pero que "hay cercanías en otros puntos de España que son infinitamente menos rentables que el tren de cercanías del Valle del Guadalquivir".

Maleni Luque, por su parte, ha sostenido que no se trata de una cuestión de dinero, que es "voluntad política". "Queríamos ver reflejada en los presupuestos, por lo menos, una voluntad de poder arreglar este tema". En este sentido la alcaldesa de Pedro Abad ha apuntado que "se habla mucho desde el GDR de potenciar el Turismo" y que no se ponen los medios suficientes para asuntos como este. Así, ha recordado que "estamos los alcaldes y alcaldesas intentando desarrollar nuestros pueblos por la vía de Turismo, que creemos que es el futuro, pero si las infraestructuras en lugar de ir a más van a menos, como en el caso de los autobuses" no pueden avanzar.

La subdelegada asegura que "se ha ampliado todo"

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, en respuesta a periodistas, ha asegurado que "se ha ampliado todo, el Media Distancia, el Cercanías y todo se utiliza para reforzar las paradas". Además ha añadido que están previstas las construcciones de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río, así como "una ampliación paulatina de todas esas frecuencias y, como dijo la vicerrectora de la UCO Rabanales cuenta ahora con cuatro paradas más". Valenzuela asevera que "no entiendo la queja cuando lo que estamos haciendo es mejorar" y que "es un proyecto piloto al que hay que darle tres años".

La representante del Gobierno central en Córdoba ha subrayado que "nos queda una gran tarea para concienciar a la ciudadanía de que utilice el tren y no el coche" ya que, según Valenzuela, "ponemos en marcha servicios de cercanías que luego no se utilizan"