Ximenez Group, a través de su filial Ilmex, ha estado presente en la feria internacional de comercio minorista más relevante del mundo, Euroshop, que se ha celebrado del 27 de febrero al 2 de marzo en la ciudad alemana de Düsseldorf. Según ha informado la organización de la feria, esta 21ª edición ha concluido con la visita de más de 80.000 personas interesadas y dedicadas al sector del retail, procedentes de más de 140 países de los cinco continentes.

Ilmex by Ximenez Group ha sido uno de los 1.830 expositores en total que han participado en esta edición de la feria, junto a otras 58 empresas españolas, siendo la única dedicada al sector de la iluminación decorativa. Por ello, se ha ubicado en un pabellón dedicado exclusivamente a la iluminación de espacios comerciales, una de las líneas de negocio que desarrolla ILMEX dentro del grupo empresarial.

Además, el foco principal en esta edición de Euroshop se ha centrado en la apuesta por la sostenibilidad y el ahorro energético, claro ejemplo del producto estrella del grupo, ECOGREENLUX, estrenado por Ximenez Group a finales del pasado año y fabricado en las instalaciones de ILMEX, en Puente Genil. ECOGREENLUX ha sido uno de los principales reclamos del stand que Ximenez ha mostrado este año en Düsseldorf y que, gracias a todas sus cualidades y bondades relacionadas con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, han acaparado las miradas y el interés de muchos visitantes.

Desde 2011, en la feria de retail más importante del mundo

Ilmex by Ximenez Group lleva desde 2011 participando en la feria de retail más importante del mundo, presentando sus productos más innovadores y demostrando las versatilidad de los motivos que se fabrican en Puente Genil, ya que su uso no se limita exclusivamente a la decoración e iluminación de las calles en Navidad, si no que poseen un sinfín de posibilidades, incluso para espacios publicitarios, decoración de hoteles, centros comerciales o cualquier necesidad en cuanto a iluminación decorativa que una empresa o entidad pueda requerir. Así, Ximenez Group demuestra su principal ventaja competitiva: su versatilidad y capacidad de ofrecer un servicio integral a sus clientes, convirtiendo sus deseos y necesidades en realidad. Desde el diseño, pasando por la fabricación, transporte e instalación, hasta su mantenimiento y desmontaje, Ximenez Group es la empresa líder nacional del sector de la iluminación y uno de las principales referentes a nivel mundial. Todo gracias a sus más de 90.000 metros cuadrados de instalaciones y al medio millar de profesionales que componen la empresa. De este modo, Ilmex by Ximenez Group continúa con la internacionalización del grupo gracias a su participación en las principales ferias internacionales, como Euroshop o Christmasworld, esta última celebrada a principios de febrero en Frankfurt.