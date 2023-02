Los médicos de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río-Peñaflor mantuvieron este lunes un encuentro con el Distrito Sanitario Guadalquivir. Una reunión anunciada el viernes por los profesionales sanitarios, al mismo tiempo que indicaban la vuelta a consulta tras 22 días en huelga. Los médicos plantean como medida inmediata la movilización de dispositivos de apoyo a esta zona básica de salud como una salida a corto plazo y, tras la cita de ayer, arrancaron el compromiso de estudiar esta alternativa para paliar la situación de falta de médicos lo antes posible. Los facultativos trasladaron que la presión asistencial es «insostenible». El sindicato médico, que estuvo presente, se compromete a llevar la situación de Palma a la mesa sectorial, incluyendo el plus económico como zona de difícil cobertura.

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión extraordinaria a petición del concejal no adscrito Santiago Salas, aprobó exigir a Salud que se cubran las bajas profesionales, incentivos económicos al ser zona de difícil cobertura, una limitación de la carga de trabajo y atención de 10 minutos por paciente. Se expone que el centro de salud sufre tres bajas y no se cubren vacaciones, lo que repercute en las agendas, con demoras de 14 días. A pesar de la unanimidad, fue un debate bronco donde se habló de privatización y de la gestión del PSOE y del PP, que por otra parte no consiguió incluir sus enmiendas. Sobre la reunión de ayer, el PSOE dijo que «los profesionales siguen igual» y el PP que estos «han salido muy contentos».