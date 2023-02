«Las mujeres fueron las grandes olvidadas en la represión franquista»

El periodista, historiador, analista político y exconcejal egabrense, Juan Luis Valenzuela Simón, publica La factura de la democracia, obra en la que presenta casos extremos de la represión franquista desde el golpe de 1936 hasta pocos años antes de la llegada de la democracia. Concejal socialista en el Ayuntamiento de Cabra en las primeras corporaciones democráticas, fue diputado provincial y responsable de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba entre 1987 y 1991.

¿Qué le llevó a escribir esta obra?

Esencialmente han sido tres los motivos. Por un lado, la comprobación de que después de publicar día tras día, columnas, análisis, noticias y relatos sobre la crueldad del franquismo; después de años de entrevistar y publicar contenidos en esta materia y de hablar con familiares de víctimas, de estar presente en alguna exhumación de fosas comunes y de leer y documentarme profundamente sobre estos hechos; después de todo ello, veo que contaba con un material que, actualizado y adaptado, era susceptible de ser difundido en forma de este libro de casi 400 páginas. Por otro, que lo que fueron amenazas hace un tiempo y, ahora, preocupantes realidades políticas presentes en la vida política con la llegada de la extrema derecha española y también mundial a las instituciones, me impulsó a dar el paso. Me incitó percibir y constatar cómo se falsea la Historia, cómo se crean marcos y relatos negacionistas, fake news y, en definitiva, cómo se abre paso la posverdad de una parte importante de la reciente Historia de España y cómo este hecho proviene de una herencia de años de dictadura y miedo, que se manifiesta mediante lo que denominamos franquismo sociológico.

Cuando el lector se acerque a ‘La factura de la democracia’, ¿qué se va a encontrar en las páginas de este libro?

Pues hallará unas páginas escritas con objetividad y que plasman hechos reales. Pero ser objetivo no implica ser neutral en materias como los derechos humanos, los asesinatos o los golpes de estado. No podemos ni debemos ser pusilánimes ni equidistantes ante ello. He repetido en todas las presentaciones y entrevistas realizadas hasta la fecha que la gran amenaza al conocimiento real del franquismo es la mentira, los intentos de reescribirlo, la creación de marcos irreales y reaccionarios, el negacionismo y los mensajes falsos que, como agua fina, calan.

De las entrevistas y reportajes que en estos años ha publicado sobre la represión, ¿cuáles han sido los testimonios que más le han impresionado?

Todos los relatos impresionan, todos. Por destacar, el del joven farero de Torrox que fue fusilado por salvar a los refugiados de la desbandá tras apagar las luces del faro para ocultarlos en su camino y no ser acribillados ni bombardeados; los fusilamientos de mujeres como el de las 16 rosas de Zufre asesinadas por ser fieras humanas; las 17 rosas de Guillena torturadas y fusiladas por el simple hecho de ser familiares de republicanos. Guardo especial recuerdo de la entrevista que pude hacer a Carmen Pacheco, una malagueña que con 92 años fue una voz dormida que me narró, por primera vez en su vida (y última), lo que sucedió en la desbandá. Carmen fue una superviviente de esa trágica huida en esa carretera de la muerte y que, con solo doce años, sufrió ese horrible periplo desde Málaga hasta Almería. Durante ochenta años permaneció silente sobre esa masacre vivida en primera persona y fue a mí, a la única persona a la que concedió una entrevista. Carmen, que falleció hace dos años, jamás quiso hablar o rememorar esas imágenes de horror y, curioso también, además de dramático, después de ese terrible viaje, nunca salió de Málaga, no quiso recorrer más carreteras.

Dedica uno de los capítulos del libro a las mujeres, ¿fueron estas las que más sufrieron la represión?

Como explico en el libro, las mujeres fueron las grandes olvidadas durante muchos años en esta etapa de la Historia de España. Sus vivencias, relatos, dramas, y también sus heroicidades, fueron relegadas a un segundo plano. Mujeres que sufrieron humillaciones, hambre, enfermedades, torturas y que, posteriormente, fueron demonizadas y estigmatizadas socialmente. Las mujeres del bando republicano, o simplemente con familiares o ascendientes en este, tuvieron que soportar un doble proceso represivo durante la dictadura franquista. Se las privó de libertad en prisiones horribles para terminar, muchas de ellas, enfermando o muriendo en su interior o siendo fusiladas tras horrendas torturas. En esos casos, sufrieron las mismas vicisitudes que los hombres, pero incrementadas por el simple hecho de ser mujeres, madres o hijas de rojos. Como mantiene Enrique González Duro, las responsabilidades femeninas no acababan, como en el caso de los hombres, en su supuesto comportamiento político, sino que se prolongaban adicionalmente hasta afectar al tipo de mujer y el modelo de feminidad que la dictadura franquista aspiraba a erradicar.

¿Una necesidad para que se conozca la verdad ante las amenazas de la ‘posverdad’, las falsas noticias y el negacionismo?

Sí, es necesario, vital y esencial. En este sentido, parafraseando y adaptando a Gabriel Celaya, yo rechazo la historia «concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden». Y citando a otro gran poeta que pasó 23 años encarcelado por el franquismo, Marcos Ana, de nada sirve ver pasar las hojas de un libro si estas no se han leído. Es difícil abstraerse de un relato que impregna la sociedad e incluso algún sector de las instituciones. No olvidemos que sufrimos una herencia de muchos años sin libertad, con miedo y aplicación de la represión. Sus derivaciones, aunque residuales, son activas y persistentes refugiándose en la educación, en la influencia del nacionalcatolicismo y en la poca adhesión de parte de la derecha española a rechazar y condenar el franquismo, honrar a sus víctimas y apostar por la memoria democrática e histórica. Y si para eso hay que inventarse o falsificar lo realmente sucedido desde el 18 de julio de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975, se hace y ya está.

¿Se ha reparado realmente esa asignatura pendiente con las víctimas de la represión o llega demasiado tarde cuando ya muchos de sus familiares directos han fallecido? ¿Queda mucho por hacer?

Siempre este justo pago de «facturas pendientes» llega tarde. La Transición hizo que nos dejáramos asignaturas pendientes. La memoria democrática fue una de ellas. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio un paso importante. Luego Rajoy presumió de no haber gastado ni un euro de los Presupuestos del Estado en este campo. Ahora, con la recientemente promulgada Ley de Memoria Democrática, se ha dado un paso enorme y confío en que su aplicación, con mandato imperativo y con dotación presupuestaria, regularice una anomalía histórica. Pero sí, por simple biología, para muchas familias de víctimas llega tarde... Pero ha llegado por fin.

¿‘La factura de la democracia’ tendrá una segunda parte?

Sí, en realidad este libro es una parte de un más amplio trabajo de carácter nacional que prácticamente está escrito. En estos momentos estoy terminando de redactarlo, actualizándolo y abordando nuevas historias o análisis de hechos que acontecen. Confío en que esté publicado este verano. Estoy en ello, sí.