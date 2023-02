La actual alcaldesa de Villanueva del Duque, Marisa Medina, no repetirá como candidata del PP a la Alcaldía de la localidad de Los Pedroches. Medina ha venido siendo alcaldesa desde el año 2003, durante cinco mandatos. Su lugar será ocupado por Miguel Granados, que ha anunciado en redes sociales que "ha sido una decisión muy meditada, pero el empuje, el apoyo y el cariño que me habéis transmitido, me han llevado a dar el paso". Estas declaraciones las ha efectuado tras la reunión que han mantenido ambos, junto a varios miembros de la junta local del PP de Villanueva del Duque, con la secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, en la que esta les ha trasladado el respaldo de la dirección provincial del partido.

Granados, que es politólogo por la Universidad Pablo de Olavide, indica que está comprometido con su pueblo "y soy consciente del reto que afronto y sabedor de la responsabilidad que supone, pero me presento con ilusión y con fuerza para servir al pueblo de Villanueva del Duque". Finalmente, avanza que "lo hago con la certeza de que debe prevalecer, ante todo, la paciencia, la prudencia y la perseverancia y con el cariño, admiración y respeto que le tengo a nuestra gente, nuestras raíces, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro".