Los profesionales médicos de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río-Peñaflor, en huelga desde hace 22 días, han decidido volver a sus consultas la semana que viene, después de haber recibido respuesta de la Administración. Señalan que "en aras de recuperar una atención sanitaria normalizada, los profesionales médicos de esta unidad reinician su actividad laboral a partir de la próxima semana", el lunes día 13 de febrero. Ese mismo día tendrá lugar una reunión del equipo médico de la Unidad de Gestión Clínica con el Distrito Sanitario Guadalquivir, que se ha comprometido "a responder y mejorar nuestras reivindicaciones y circunstancias, las cuales venimos demandando incluso antes de estas tres semanas de huelga", precisan.

También señalan estos profesionales sanitarios que cuentan con el apoyo y acuerdo de los sindicatos, y en este sentido recuerdan que el Sindicato Médico, CCOO y UGT se han comprometido a llevar la situación de esta unidad a la próxima mesa sectorial.

Por otro lado, este equipo médico insiste en la prioridad y relevancia de que se resuelva cuanto antes no solo la situación de esta zona básica de salud, sino también "de la atención primaria y, más específicamente, las zonas rurales y de difícil cobertura". Por ello, insisten en la necesidad de medidas retributivas y no retributivas en el ejercicio médico.

Agradecimiento y disculpas a la población

Estos profesionales agradecen los apoyos con los que han contado, subrayando el de la población, que está "expectante y esperanzada de que pueda haber una mejora que les repercute directamente a ellos. Es a esta población a la que queremos dirigir nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas". Al mismo tiempo, manifiestan que a pesar del agotamiento físico y mental que vienen manifestando desde hace años, es por lo que deciden reiniciar la actividad con medidas acordadas entre los miembros del equipo, entre ellas "no hacer jornadas de tarde en concepto de continuidad asistencial en el mes de marzo" y no descartan retomar la huelga con el cien por cien de los trabajadores, así como otras medidas si no disponemos de prontas soluciones".

El equipo de profesionales médicos de la UGC Palma del Río-Peñaflor afirman mantener sus reivindicaciones y anuncian que seguirán tomando nuevas medidas en función de las respuestas, tanto de la administración como de los sindicatos, en los que "delegamos la dirigencia de este camino iniciado para una mejora de la calidad asistencial en atención primaria".