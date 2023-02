Instalan en el yacimiento de Fuente Álamo en Puente Genil recursos para garantizar la accesibilidad universal

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la concejala de Turismo, Ana María Carrillo, han presentado este lunes la adecuación a la que se ha sometido el conjunto arqueológico de Fuente Álamo para mejorar la accesibilidad. Una actuación para la que se ha recibido una subvención de 28.000 euros de la Junta de Andalucía.

El objetivo, según dijo Carrillo, ha sido el de procurar “una actuación sobre la accesibilidad universal tanto física, sensorial, paneles de interpretación, lingüística y seguridad”. Buscando “que la experiencia del visitante sea satisfecha en todas sus necesidades, para que el yacimiento pueda ser disfrutado por todas las personas”.

Para ello, informó, se han instalado unos tótems de ubicación a la entrada del municipio y en la villa romana, se han adquirido oruga para que puedan acceder al mirador, 9 paneles de interpretación (cómo eran la habitaciones, sistema de calefacción), otros 12 de otro formato, se ha cambiado toda la señalización con rutas accesibles para identificarlas en braille, salidas de evacuación, emergencia, las audioguías (con 29 cortes informativos en cuatro idiomas).

Estas actuaciones han venido a completar el trabajo desarrollado para conseguir que el yacimiento haya sido beneficiario de la “Q” de Calidad del Ministerio de Industria, para la que “tuvimos que pasar auditorías muy completas”, y cuyo panel distintivo ya reza en la pared de entrada del yacimiento.

A día de hoy- manifestó el regidor local- “nadie nos puede decir que no puede acceder a la villa por cualquier tipo de obstáculo.”. Hecho que viene a suponer “ una invitación a la ciudadanía que tras 40 años con su dinero se ha invertido en convertir un olivar en un yacimiento de primer nivel de toda España”. De hecho -apostilló- es ”el segundo yacimiento con la calidad que supone un compromiso que cualquier persona va a poder tener una experiencia importante y accesible y tener la posibilidad de recrearse en una de las mejores villas romanas de España”.

Una acción -concluyó Morales- que “respalda la apuesta que estamos haciendo, porque comprobamos un recurso patrimonial de primer nivel”. Morales rememoró que hace 40 años” esto era un olivar, a pie de algunos troncos había teselas que no se sabía a qué obedecían a partir de ahí hasta hoy ,se ha ido apostando desde los gobiernos municipales por recuperar lo que se puede ver”. Una búsqueda – prosiguió- que “ha sido ejemplo de cómo se ha sabido invertir en la recuperación del Patrimonio, se ha hecho con todas las posibles financiaciones, desde el Ayuntamiento se ha pedido la colaboración de todas”. A día de hoy “tenemos una de las villas romanas de Hispania más importante, por el número de mosaicos recuperados, con un espacio que se ha duplicado en diez años, pero faltaba el plus de mirar al visitante para hacedlo accesible a cualquier persona, sin que sea un obstáculo