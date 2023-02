La firma montillana Casknolia resulta elegida Mejor Tonelería del Mundo en los World Whiskies Awards

La firma Casknolia, que dirige el joven empresario montillano Rafael Cabello Hidalgo, gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, ha sido elegida Mejor Tonelería del Mundo en los World Whiskies Awards 2023, unos galardones que distinguen a las entidades más relevantes de la industria de los espirituosos.

De este modo, la firma montillana recibirá el Icon of Whisky 2023 en la categoría Cooperage: Rest of the World como reconocimiento a la labor de investigación, innovación y economía circular llevada a cabo por Rafael Cabello, que recogerá el premio el próximo 30 de marzo durante el transcurso de una gala que se celebrará en Londres y en la que se darán cita las empresas y proyectos más importantes del mundo del whisky.

Una firma revolucionaria

"Este galardón refuerza la labor innovadora de Casknolia, que ha revolucionado el sector de la tonelería a nivel mundial reformulando el concepto de barril sin renunciar a la esencia de la fabricación artesanal", subrayan desde la firma montillana, que se ha posicionado como una marca de barricas de máxima calidad con presencia en destilerías de 34 países.

La empresa, radicada en el corazón de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, apuesta por la trazabilidad del producto desde la obtención de la madera en bosques sostenibles de América y Europa hasta el envinado en las principales bodegas de Andalucía.

"La versatilidad es otro de los emblemas de la marca, que ofrece barricas elaboradas con madera de diferentes procedencias que pueden ser envinadas con más de veinte tipos de vinos diferentes", añaden desde la empresa, para recordar que "en una industria que considera que la barrica aporta hasta un 80 por ciento del sabor final del destilado, la capacidad de adaptación a las necesidades del destilador –al que se le ofrece la posibilidad de elegir el origen de la madera, el grado de quemado y su tiempo de maduración– ha contribuido a que los barriles Casknolia sean considerados como barriles de autor, ya que cada destilería puede elegir su propia receta".

“Nosotros no vendemos barriles, vendemos sabores”, sostiene Rafael Cabello, quien asegura dirigirse especialmente "a las nuevas generaciones de destiladores, que apuestan por la elaboración de nuevos espirituosos basándose en la diferenciación que ofrecen las barricas de autor".

A su vez, la firma Casknolia es pionera en la maduración de barricas con vinos ecológicos. "Los proyectos de economía circular son fundamentales para la empresa y se basan en el reaprovechamiento de la madera, como demuestran las virutas de madera que se extraen de los barriles viejos cuando son restaurados por los toneleros y que se utilizan para el ahumado en alta cocina", resalta.

Este galardón como Mejor Tonelería del Mundo 2023 se suma a otros premios recibidos recientemente. No en vano, Tonelería del Sur, titular de la marca Casknolia, recibió el pasado mes de noviembre un importante reconocimiento como Mejor Empresa Sostenible de la provincia de Córdoba gracias a la consolidación de sus proyectos de economía circular.

A su vez, en marzo del pasado año, la empresa montillana recibió uno de los IV Premios a la Artesanía de Andalucía, convocados por la Junta de Andalucía para reconocer a empresas y personas artesanas por su contribución al desarrollo del sector en la comunidad.

Barriles envejecidos con vino ecológico

Al frente de Tonelería del Sur, Rafael Cabello lanzó hace varios años la marca de autor Casknolia, una línea de barriles envejecidos con vino ecológico de alta calidad que es muy valorada en el mundo y que está enfocada, principalmente, a destilerías que elaboran espirituosos de alta gama como whisky, bourbon, ron o ginebra.

Hace ahora tres años, la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba reconoció a la empresa montillana por haber favorecido la transformación de una firma tradicional de fabricación de toneles en una empresa dedicada principalmente a la elaboración de barriles para el envejecimiento de whisky de alta gama, que exporta más del 80 por ciento de su producción y con una alta apuesta por la calidad e innovación en el marco de una actividad netamente artesana.