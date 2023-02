El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este miércoles que, hasta "hace cuatro días", el Ayuntamiento de Baena (Córdoba) no había remitido a su departamento documento alguno sobre las diversas intervenciones que ha llevado a cabo en la Cueva del Yeso desde 2019, señalando el consejero que, además, dichas actuaciones requerían "autorización" y que el Consistorio no la solicitó.

Fernández-Pacheco ha respondido así a las preguntas que, en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Parlamento andaluz, le ha formulado la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba, Ana Romero, quien ha recordado que la Cueva del Yeso es "una rareza geológica" que constituye "un enclave único", pues es "uno de los refugios de murciélagos más grandes de Andalucía, con un potencial geológico, medioambiental y turístico importante" y que, sin embargo, el Ayuntamiento de Baena, a pesar de no contar con autorización de la Junta para ello, acometió en distintos momentos "obras para hacer mejoras en la cueva y hacerla mas cómoda para las visitas turísticas". De hecho, la propia Junta, a preguntas anteriores del PSOE, según ha relatado Romero, reconoció que "no había recibido solicitud de autorización expresa para las obras de 2020, ni de 2021, ni de 2022", lo que ha llevado a la parlamentaria socialista a señalar que, "igual que se le exige a los propietarios de viviendas privadas la protección de los murciélagos y, por tanto, cumplir la normativa", también debería reclamársele al Consistorio baenense, queriendo saber Romero si el Ayuntamiento contó o no con "autorización expresa para ejecutar las obras que ha realizado desde el año 2019" en la Cueva del Yeso. Ante esto, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que, por la información que le ha transmitido la Delegación Territorial de su Consejería en Córdoba, "hasta el 27 de enero de este año no constaba ningún documento del Ayuntamiento solicitando autorización para realizar ningún tipo de trabajo" en la Cueva del Yeso. Ha sido en ese único escrito del pasado día 27 cuando el Consistorio baenense "informa que desde el año 2019 se vienen realizando operaciones que tienen que ver con la limpieza, el mantenimiento y adecuación de los elementos que ya existen en la cueva, aunque lo cierto es que, conforme al artículo 9.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, esa realización de obras de limpieza y ampliación de la cueva requerían de una autorización". A pesar de ello, según ha concluido el consejero, "hasta el 27 de enero" de este año "no se había registrado ningún documento" en su consejería, por parte del Ayuntamiento, y ha sido dicho día cuando "llegó el escrito" del Consistorio, es decir, que "se presentó hace cuatro días", y "antes no constaba ningún escrito".