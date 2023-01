La Junta entrega el proyecto de obras del edificio del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Cristina Casanueva, ha visitado este lunes la localidad de Peñarroya Pueblonuevo para entregar el proyecto de obras del edificio del Ayuntamiento. El recibimiento se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Mancomunidad de Municipios, ubicación en la que el Consistorio desarrolla sus funciones en la actualidad.

En palabras de la delegada, “estamos cumpliendo una petición personal del alcalde. Una vez que hemos tenido el proyecto de terminación del Ayuntamiento, se lo vamos a presentar a los diferentes grupos que forman la corporación y les vamos a explicar en qué ha consistido esa terminación". Casanueva ha precisado que se ha llegado a este punto, tras año y medio desde que la empresa que estaba ejecutando la actuación se acogió a un concurso de acreedores y dejó prácticamente al 90% la obra sin terminar, que realmente es algo más del 70%, ya que muchas de las partidas no se han podido certificar porque no estaban terminadas”.

La delegada de Fomento ha añadido que se trata de un proyecto de terminación, que alcanza los 1.400.000 euros, de los que el 80% proviene de la Junta de Andalucía y el 20% restante del Ayuntamiento. “Hemos tenido la suerte de que la cuantía está dentro del convenio que ya tenía firmado la Junta con el Ayuntamiento, por lo que primero hemos de aprobar el proyecto en pleno y hacer una adenda que también irá a pleno para firmarlo. Las obras tendrán un plazo máximo de 4 meses en principio", ha explicado.

Seguimiento de cada paso dado

Cristina Casanueva ha recalcado que la situación es que se quedaron obras pendientes por más de 230.000 euros, después hubo que hacer un modificado de 65.000 euros que no se llegó a ejecutar por la empresa anterior, lo cual hay que efectuarlolo. Además, ha añadido que también hay defectos por subsanar por más de 250.000 euros y que ecisten excesos de medición que no se llegaron a producir por valor de 50.000 euros. Por otro lado, ha hecho referencia a que había aspectos a revisar del proyecto de climatización, ascensores y saneamiento, por un importe de más de 168.000 euros, "más el incremento de precio que hemos sufrido en este año y medio, que supone más de 200.000 euros. Con lo cual sumando gastos generales, beneficio industrial e IVA nos vamos al millón cuatrocientos mil. Estamos en la fase final y, aunque ha supuesto muchos trámites administrativos, no se ha parado ni un momento y se ha estado en constante relación con el Ayuntamiento por la situación”, ha manifestado la delegada de Fomento.

Valoración de la Alcaldía

Por su parte, el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, ha apuntado que “hoy es un día importante y esperado. Estamos muy agradecidos de que la delegada haya venido de manera personal a entregarnos el proyecto. En la mañana de este lunes tendremos conocimiento de todas esas actuaciones y nuestro compromiso, como ya le trasladamos en su día, es aprobar el proyecto lo más rápido posible", En concreto, en el pleno ordinario de enero y, posteriormente cuando tengamos la adenda al convenio. la haremos también de manera inmediata y si hay que convocar pleno extraordinario lo haremos para poder agilizar lo máximo posible el procedimiento”, ha destacado.