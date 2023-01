El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil ha denunciado este martes "irregularidades" en la "contratación a empresas para el área de prensa y comunicación". La concejala de IU Reyes Estrada ha lamentado la "opacidad" del equipo de gobierno que dirige el socialista Esteban Morales en la contratación pública, poniendo como ejemplo “facturas que no se publican; trabajos que se pagan con el dinero de todos los contribuyentes firmados, no por un técnico municipal, que es lo habitual, sino por un asesor político del PSOE; multitud de contratos menores que no se publican incumpliendo la ley de transparencia y de los que desconocemos su número a pesar de haber preguntado".

La edil ha dado a conocer este martes parte del informe técnico en el que se recoge que "apreciamos entre los mismos una identidad funcional e íntima conexión así como una reiteración en el tiempo mediante dos ejercicios sucesivos que conllevarían apreciar un fraccionamiento del objeto del contrato, del que se deriva que hubiera debido de adjudicarse siguiendo un procedimiento de contratación ordinario (simplificado o abierto), lo que conllevaría un supuesto de nulidad de pleno del artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015 en los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento”. La concejala ha agregado que “ya la Intervención municipal ha señalado en informes anteriores que es necesario planificar con la antelación debida la contratación a fin de evitar la utilización de los contratos menores ante necesidades permanentes o periódicas”. Reyes Estrada ha asegurado que esta información "no es política", sino que "son los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que perciben la existencia de lo que se denomina fraccionamiento de contrato público, constituyendo una irregularidad grave y causa de inhabilitación para cargo público”, al tiempo que añadió que "no es un caso aislado". IU solicita un informe jurídico sobre varios contratos del Ayuntamiento de Puente Genil En diciembre pasado, el grupo municipal de IU solicitó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe previo a la revisión de oficio de varios contratos de servicios. En concreto, pidió la revisión de una serie de contratos menores por una cuantía al límite de lo que permite la ley (18.000 euros), desde 2021 hasta la fecha, y en concepto de servicios de comunicación y prensa. Estos contratos se vienen dando desde poco después de que el responsable de prensa del Ayuntamiento se jubilara, optando la Alcaldía por externalizar el servicio en lugar de cubrir esta plaza de empleado municipal con un proceso de selección de personal. De momento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil ha preferido no pronunciarse en relación a la denuncia realizada por IU.