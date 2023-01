Tras unos meses sin conocer el autor, se ha inaugurado en Baena el conocido como “bosque de la Semana Santa”. Se trata de un total de 67 árboles en los que Carlos Peña ha dibujado todas las hermandades de la Semana Santa de Baena. El autor explica que este parque de la Cañada es donde el acude para hacer deporte y en una ocasión por culpa de una lesión paseó apoyado en una rama de árbol, a modo de bastón, “cuando atravesé de noche esta zona me dio la sensación de que iba en medio de la turba de judíos y yo era el cuadrillero”. Eso le dio la idea de darle al parque “un poco de vida si me dejan representar todo lo que es la Semana Santa de Baena”.

Esta aventura la comenzó el día 3 de octubre y la finalizó este 14 de enero. Explica que en todo el proceso se ha respetado los árboles, no en vano su labor profesional se realiza entre flores y plantas en la floristería que comparte con su mujer. “Son pinturas al agua que no dañan el árbol y también una pintura especial que hay para las flores”, además el sellado se hace con resina de árbol diluida en agua. Comenta que algunos árboles “estaban un poco tocados por insectos y los he tratado por dentro y por fuera”, los ha desinfectado. Lógicamente, al tratarse de un parque municipal Carlos Peña le preguntó al concejal si podía pintar y le dio permiso.

Esta no es la primera incursión artística, comenta que este es uno de sus hobbies, junto con los bonsáis y las flores, y que en dos ocasiones ha ganado el concurso del cartel de carnaval.

Los vecinos lo han bautizado el “bosque de la Semana Santa” en el que están representadas todas las hermandades, la única imagen es la de Jesús Nazareno, “pintada en blanco y negro porque para mí Jesús es de todos”.

El objetivo de Carlos Peña ha sido embellecer el parque y conseguir que la gente venga a visitarlo y ahora algunos vecinos le han pedido que pinte sus fachadas con temas de Semana Santa y confía en continuar con su obra artística.

Para el autor, hubo un momento en estos meses que fue decisivo, recuerda que cuando comenzó las redes sociales le hicieron daño porque criticaba que estaba dañando los árboles y una noche vio paseando a un padre con una niña que buscaba su hermandad y tras hablar con ella pensó que no podía dejarla sin pintar. “Ella fue la que me motivó a seguir, sino lo hubiese dejado”.

Ahora esas críticas se han convertido en elogios y siente el apoyo de los baenenses. Sin duda, vale la pena darse un paseo por este “bosque” y visitar el parque de Cañada.