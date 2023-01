El concejal de Obras, Urbanismo y Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús López, ha informado de la reanudación de las obras en la calle Madre de Dios. El edil explicó que los trabajos se han retomado según lo previsto, "una vez finalizadas las obras de refuerzo de una línea de media tensión para suministro eléctrico que ha realizado la empresa Endesa".

López reconoció que en las últimas semanas los trabajos no han podido avanzar debido a la lluvia y a las fiestas navideñas. "Teníamos muy claro, y no queríamos que durante la Navidad, con semanas de solo tres días laborables, se provocaran mayores molestias a las vecinas y vecinos de esta calle y no pudieran acceder a sus cocheras", matizó.

El concejal informó que, a partir de ahora "comenzamos con la colocación del adoquinado y de las bandas de rodadura con las que esperamos que se solucionen los problemas de hundimientos que viene sufriendo esta calle en los últimos años". Al hilo de ello, López recordó que Madre de Dios "es una de las calles que soporta un tráfico importante, por eso planteamos esta solución, la de la instalación de las bandas de rodadura, similares a las que tenemos en la calle Lemoniez o en la calle Fernán-Pérez y que, hasta ahora, y, desde la experiencia, nos han funcionado bastante bien".