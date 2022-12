Un regalo de Reyes Magos colectivo y deportivo en Palma del Río

Aitor, Izán, que es de Fuente Carreteros y está unos días en Palma del Río con su primo Javier, quién le ha prestado un patinete, Francisco Jesús, Irene y Julio son algunos de los niños que ayer hacían deporte en el Skate Park construido en el parque Valparaíso de Palma de la localidad.

Aitor cuenta que "es muy chulo, yo venía al parque a jugar, ahora vengo con mi patín, había ido dos veces a Córdoba a un skate porque me gusta mucho". Javier dice que tiene un patinete de competición y otro no, y afirma que "me parece muy bien está instalación, llevaba tiempo queriendo una para Palma, quería practicar y aprender trucos". Francisco Jesús confiesa que “no venía mucho a Valparaíso, ahora vengo mañana y tarde”, al igual que sus compañeros que cuentan que llegan por la mañana, vuelven a casa para comer y de nuevo "a practicar". Irene y su hermano Julio también practicaban ayer este deporte, comentando que les gusta mucho, que es muy divertido.

Estos niños han acompañado a la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, al concejal de Deportes, José María Parra, y al presidente y tesorero de Palma Patina, Juan Antonio León y David Blanco, opinando en el transcurso de la presentación de esta instalación deportiva, poniendo de manifiesto que están muy contentos con la pista. León apunta que una madre le ha dicho "mi hijo suelta el ordenador y la Tablet para venirse a la pista".

La alcaldesa apunta "qué alegría que los niños abandonen los dispositivos electrónicos para venir a divertirse y practicar deporte", añadiendo que "es un lugar de ocio, al aire libre, Palma es una ciudad grande que necesita de estos espacios, que mejor regalo de Reyes", y anuncia que "ya se plantea una ampliación", así lo asevera el club Palma Patina que trabaja desde el año 2008.

El concejal de Deportes explica que ha sido una odisea construir el Skate Park, y que finalmente gracias al remanente del Ayuntamiento ya es una realidad, con una inversión de 48.800 euros. Lo ha ejecutado la empresa Hnos. Ruiz de La Puebla de los Infantes. David Blanco, señala que se han tenido que reunir muchas especificaciones, ángulos, tipo de hormigón, y que se ha consultado a la Federación de esta disciplina deportiva.

Desde el club explican que está preparado para todas las edades, que ya están practicando personas mayores cuando terminan su jornada laboral. La pista es apta para patinetes, monopatín y patín.

Para el club Palma Patina, según apunta su presidente, Juan Antonio León, "es un lugar de encuentro para todas las edades que quieren practicar este deporte".