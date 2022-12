El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha lamentado "el recorte de más del 40% de la financiación que recibirán los ayuntamientos de la provincia del presupuesto de esta Diputación para 2023".

"No podemos entender cómo anuncian el presupuesto más alto de la historia de la Diputación y sin embargo recortan más del 40% del Plan Más Provincia con el que se financian una gran parte de las inversiones municipales que llevan a cabo los ayuntamientos en la provincia", ha manifestado.

En las cuentas provinciales para 2023 este plan contará con una cuantía de nueve millones de euros, cuando en este ejercicio y en los anteriores la cuantía era de15 millones, ha dicho el popular, y ha añadido que "a esto se suma el recorte de más del 3% de los programas sociales, culturales y deportivos".

Un presupuesto que "genera incertidumbre"

"Con una escenario de crisis, de inflación disparada, de subida de precios generalizada que está afectado de forma drástica a los ayuntamientos, no podemos concebir un presupuesto como este que genera más incertidumbre, que deje desprotegidos a los ayuntamientos y que golpea fuertemente a sus presupuestos municipales que se verán mermados por este recorte, presupuestos en algunos casos ya aprobados y en otros en redacción y a punto de aprobarse", ha argumentado Romero, quien ha añadido que "es condición indispensable para nosotros que los ayuntamientos reciban al menos la misma cantidad que en 2022 y que no esté condicionado a los remanentes que no sabemos cuántos serán ni cuándo estarán disponibles; los ayuntamientos y sus vecinos necesitan certidumbre para poder desarrollar su gestión municipal y sus inversiones, y estos presupuestos son todo lo contrario a esa certidumbre".

Romero ha mostrado su malestar con "la premura" con la que se ha trasladado el presupuesto 2023 a los grupos de la corporación provincial. “Minutos después de recibir este presupuesto ya podíamos leer en grandes titulares las inversiones, y a día de hoy todavía no tenemos todos los informes pertinentes para poder hacer un juicio de valor para el posicionamiento del voto”, ha afirmado el portavoz.

Una docena de propuestas

Ante estas cuentas, el Grupo Popular ha presentado "en tiempo récord" 12 propuestas en materia de economía y empleo, infraestructuras, y en el ámbito social, cultural y deportivo.

"La primera y fundamental es recuperar la cuantía de 15 millones de euros del Plan Más Provincia y la cuantía del Presupuesto de 2022 para programas de colaboración con asociaciones e instituciones sin fines de lucro en materias de índole social, cultural, deportivo, formación, innovación y cooperación internacional", ha asegurado Romero.

A esto se suma el Plan Empleamos Juventud destinado a la contratación de jóvenes con un perfil laboral de la categoría de graduado, licenciado o técnico de Grado Superior en los Ayuntamientos y elas de la provincia con una cuantía similar y complementaria al Programa Tu Primer Empleo.

Además, el Plan Córdoba es Calidad, basado en la promoción del turismo agroalimentario donde, en colaboración con las denominaciones de origen y los productos de excelencia de la provincia, se establezcan rutas de promoción de estos productos. Esto se uniría a un Plan de Promoción Turística Provincial enfocado al turismo rural de fines de semana y puentes, con rutas que aúnen a varios pueblos próximos, ampliando la oferta turística de Córdoba.

El agua también está presente en estas propuestas con un Plan de Inversiones por parte de Emproacsa destinadas a la construcción de depósitos de agua de almacenamientos que puedan ser utilizados por los ganaderos de la zona Norte con la dotación de agua necesaria para la supervivencia de su ganado debido a la sequía que estamos atravesando. También poner en marcha un Plan de Optimización y Mejora de la Red de Abastecimiento de Aguas de la provincia mediante técnicas de detección de fugas que vaya encaminado a la mayor eficiencia en el uso del agua, además de contemplar bonificaciones de la tasa del agua por buenas prácticas en el bajo consumo.

Dentro de las medidas del ámbito social, cultural y deportivo se encuentra un Plan de Ayuda a los Bancos de Alimentos destinado a los ayuntamientos y a las de la provincia como complemento para financiar esta actividad. El Plan Integra Empleando destinado a financiar contratos de desempleados con diversidad funcional de los municipios y a las de la provincia de Córdoba.

Asimismo las propuestas del PP incluyen impulsar un Plan de Información y Prevención del Suicido en los municipios de la provincia de Córdoba, y un Programa de Acompañamiento a Mayores destinado a municipios y a las para mayores que vivan solos y puedan tener, si lo desean, compañía a su disposición.