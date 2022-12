Publican el hallazgo en la Cueva del Ángel del que podría ser el fósil humano más antiguo de la provincia

Un artículo científico publicado en la reputada revista internacional American Journal of Biological Anthropology emplaza en la Cueva del Ángel de Lucena el fósil humano más antiguo de la provincia de Córdoba. El origen longevo de la pieza, un molar, únicamente se superaría, dentro de la comunidad autónoma andaluza, en el yacimiento Barranco León del municipio granadino de Orce.

Entre los firmantes del estudio figuran Cecilio Barroso, exdirector de las investigaciones en el complejo arqueológico de la Sierra de Aras y su Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, junto a otros centros y universidades nacionales e internacionales.

La datación de la pieza dental se remonta 104.300 años atrás. Francisco Bermúdez, arqueólogo y miembro de la entidad privada fundada en 2012, ha explicado que "el espécimen" fue localizado "casualmente", en el transcurso del verano de 2019, entretanto se realizaba "una campaña de excavación preventiva", relacionada con la sustitución de la chapa en la cubierta. Una actuación indispensable y todavía sin materializar.

Incrustado en un "bloque de brecha" asomó un molar humano, conservado en dos fragmentos: la corona, por una parte; y la mayor parte de la raíz, en la otra. Este resto óseo mantiene un buen estado de conservación y correspondería a los niveles más recientes de ocupación del yacimiento, se indica.

La presencia de este molar encumbraría la Cueva del Ángel entre un reducido grupo de yacimientos andaluces que han proporcionado fósiles de homínidos. Entre estos, sobresale cuantitativamente la cueva del Boquete de Zafarraya, situada en Alcaucín, dentro de la provincia de Málaga, y excavada por Barroso en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado.

El estudio ha sido publicado, el pasado 12 de diciembre, con el título A human lower third molar from the Acheulean site of Cueva del Ángel. El molar de Lucena, un tercer molar inferior derecho, se encuadra en el inicio del Pleistoceno Superior.

La pieza presenta "características anatómicas típicas" de los neandertales. Determinadas características, incluso, lo aproximarían a poblaciones relacionadas con la Sima de los Huesos de Atapuerca.