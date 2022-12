La falta de gasoil obliga a apagar la calefacción en dos colegios de Lucena

Los conflictos administrativos continúan ocasionando cotidianos contratiempos en Lucena. La extinción del anterior contrato de provisión de gasoil y la dilación de la siguiente adjudicación han provocado la interrupción de los sistemas de calefacción de los colegios Antonio Machado y Virgen del Valle. Desde hace días, las calderas de ambos centros educativos permanecen apagadas. La federación de ampas advierte, asimismo, de la preocupante escasez de combustible en el CEIP Al-Yussana, centro que únicamente posee provisiones para un corto intervalo de tiempo.

La normativa aplicada actualmente en el Ayuntamiento excluye de los servicios esenciales la proporción de este suministro y, por lo tanto, quedan denegados los contratos menores de transición entre las concesiones de los concursos públicos.

Desde Surco, el colectivo de ampas, su presidente, Juan Luque, reclama que «los contratos se firmen lo antes posible» al objeto de que «los niños no pasen frío». En estos momentos, los colegios emplean estufas eléctricas y los menores han de conservar la ropa de abrigo. En estas jornadas, desde los equipos directivos «únicamente han informado de que no había gasoil y, por tanto, no se podían poner las calderas», añade Juan Luque. Esta deficiencia únicamente afecta a los colegios que aún poseen calderas de gasoil puesto que, en otros centros, operan sistemas de gas natural o biomasa.

Desde el Ayuntamiento manifiestan que están «agilizando al máximo» las gestiones burocráticas y confían en una inminente adjudicación definitiva del nuevo contrato, tras la ausencia de alegaciones, y la posterior entrada en vigor. Finalmente, la firma de ambos lotes se rubricaba este miércoles y desde este jueves a primera hora podrían reponerse los depósitos de gasoil. Las prestatarias --al dividirse en dos lotes-- han comprometido una voluntad de acortar al máximo los plazos.

La adjudicación provisional de este contrato de combustible se publicaba el pasado 18 de noviembre y el tiempo de la concesión es de dos años. En la licitación resultó ganadora la empresa Compañía Española de Petróleos, con un importe de 608.000 euros, y Suministros Energéticos Córdoba-Secsa, por una oferta de 143.000 euros.