La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Palma del Río ha gestionado en 2022 un total de 412 expedientes. El sector de las telecomunicaciones vuelve a aparecer como el que recibe más reclamaciones.

Desde la OMIC alertan de la desprotección de los usuarios en relación con las empresas de telefonía. Las reclamaciones que se reciben en esta materia están relacionadas con el cobro de tarifas distintas a las contratadas, deudas reclamadas y no reconocidas, solicitud de baja de prestación de servicio que no se ejecutan, cobro de servicios no contratados, portabilidad no efectiva o gastos de penalización por baja anticipada. Estos problemas, indican, se han visto incrementados con el aumento de la contratación a distancia.

Por otro lado, los casos facilitados por la OMIC palmeña ponen de manifiesto un incremento respecto al año anterior de las reclamaciones relacionadas con el suministro eléctrico. Las más destacadas se refieren a falta de facturación, facturaciones estimadas, bono social o retrasos en las solicitudes de alta.

También merece atención este año 2022 el apartado dedicado a la reparación de electrodomésticos. En concreto, se debe a que los establecimientos vendedores no se hacen cargo de las reparaciones o no cumplen con la normativa.

El sector bancario sigue teniendo peso en los expedientes, con casos por reclamaciones de créditos al consumo, esencialmente por las nuevas comisiones. También se continúa reclamando los gastos hipotecarios. Por otro lado, aparecen los talleres, fundamentalmente las reclamaciones y consultas por el cartel de precios de distintos concesionarios y, como siempre, por la discrepancia en la reparación de averías en período de garantía.

Por último, los seguros ocupan un lugar de peso en las reclamaciones. Los principales motivos son la negativa de la entidad aseguradora a abonar el importe de indemnizaciones o el rechazo del siniestro por las aseguradoras. Este punto se debe principalmente a entender que no se da situación de cobertura, según los términos recogidos en la póliza. También hay quejas por el aumento de la prima.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor, creada en 1995, es el órgano encargado de desarrollar las competencias propias asignadas a los ayuntamientos en materia de consumo y protección de los consumidores. Su técnico, Antonio Regal, explica que se trata de un servicio público orientado a defender los derechos de los consumidores prestando especial atención, dentro de su ámbito competencial, a los colectivos más vulnerables.

Cada año, en el balance de gestión, los expedientes tramitados, ponen de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el consumidor. La telefonía, el suministro eléctrico, la banca, compañías de seguros, reparaciones de electrodomésticos son, como se ha visto, los asuntos más habituales.