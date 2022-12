El sector del jamón opta por leves subidas de precio pese a la inflación

Llegan las fiestas navideñas y con ellas las celebraciones familiares, de amigos y compañeros, en muchas de las cuales el jamón ibérico está presente. Las industrias jamoneras de Los Pedroches tienen en esta época uno de sus principales periodos de ventas y en estas semanas redoblan sus esfuerzos para atender todos los pedidos. En esta campaña el sector ha optado por leves subidas de precios pese a la inflación.

Javier Castro, gerente de la empresa Belloterra, ubicada en el polígono industrial de Añora, explica que la campaña de Navidad abarca desde octubre a diciembre «y, además, en estos últimos días y en los que se avecinan también hay mucho trabajo de ventas».

Para las empresas de Los Pedroches la campaña de Navidad, aunque varía en cada caso, representa de media más del 35 por ciento de las ventas anuales, de ahí su importancia y la logística que despliegan para «dejar contentos» a todos su clientes. Aparte de surtir de jamones, paletas y demás ibéricos en los puntos de venta habituales la llegada a canales especializados es uno de los puntales para el sector.

José Enrique Rodríguez, responsable de producción de la empresa Hermanos Rodríguez Barbancho, de Hinojosa del Duque, asegura que el perfil de su cliente es «amplio» y destaca el canal de la hostelería y restauración y las tiendas gourmet. Esta empresa hinojoseña cuenta con nueve delegaciones comerciales en las principales ciudades españolas. Además, surten «a las principales empresas españolas que preparan cestas de Navidad».

Noemí Díaz, CEO de La Embajada del Jamón, empresa ganadora del premio al mejor jamón en la pasada Feria de Villanueva de Córdoba, señala que sus ventas «principalmente se desarrollan en el ámbito de hostelería, restauración y tiendas gourmet». Díaz destaca la repercusión que ha tenido en esta empresa de Villanueva de Córdoba el galardón obtenido «y hay clientes que nos han buscado y han contactado con nosotros».

Javier Castro, que también subraya la llegada de sus productos «a la hostelería, restauración media y alta o a cadenas de tiendas», destaca el aumento de ventas experimentado en su tienda online y «el buen funcionamiento de las tiendas de Pozoblanco y Añora», junto a los catálogos de lotes y regalos de empresa. En cuanto al formato, Castro destaca la apuesta de su empresa por los loncheados a mano o a máquina del jamón, «que es un segmento que está creciendo mucho y que queremos potenciar» y, por ejemplo, cuentan con formatos de 80 gramos para la hostelería «que lo demanda para ofrecerlo sin manipular».

La campaña de Navidad ha llegado tras unos meses de subida de precios en la alimentación que, sin embargo, no se va a notar especialmente en el precio del jamón. Las distintas empresas consultadas explican que, respecto al año pasado, las subidas son mínimas. José Enrique Rodríguez manifiesta que «no ha subido como otros productos, porque no queremos perder cuota de mercado y hay que contener precios en un contexto de ofertas agresivas».

Noemí Díaz destaca también esa contención «pese a que nos cuesta más la elaboración». Además, pone de relieve que en La Embajada toda su producción es natural en su secadero «y se curan los jamones subiendo las persianas, untando manteca y de manera artesanal que aunque se tarda más es una de nuestras señas de identidad».

Las empresas de Los Pedroches también se han abierto al mercado de la exportación y el jamón ibérico de bellota de cerdos criados en la dehesa llega a distintos lugares del planeta. Además, destacan el prestigio que supone la Denominación de Origen Protegida de Los Pedroches.