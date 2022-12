La campeona olímpica Fátima Gálvez ha recibido el título de Hija Predilecta de Baena. Fue en septiembre de 2021 cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la propuesta de este nombramiento tras conseguir la medalla de oro en los pasados juegos olímpicos de Tokio, un título que sumaba a los numerosos que ha conseguido en su carrera deportiva.

Tras recoger este título, Fátima Gálvez recordaba que cuando era pequeña y «me inicié en el mundo del tiro siempre imaginaba ser campeona y tener grandes éxitos en el mundo del deporte, pero nunca me hubiese imaginado que el Ayuntamiento me nombrase hija predilecta», por lo que para ella es «un honor poder recibir este prestigioso título por todo lo que conlleva». «Siempre me he sentido orgullosa de mi pueblo y he llevado por bandera mis raíces», dijo.

La alcadesa de Baena, Cristina Piernagorda, destacaba que recibe la máxima distinción que una ciudad, un ayuntamiento, puede otorgar a un vecino por su trayectoria y méritos profesionales y personales, «en tu caso por tus logros y éxitos deportivos» porque «tu pueblo reconoce tu trabajo, sacrificio y tus logros, por lo que eres orgullo de todos los baenenses, ejemplo y modelo de muchos jóvenes».