Es Comercio es el nombre de la Campaña de Navidad de Hinojosa del Duque, una iniciativa que vuelve con el gran objetivo de incentivar las compras en la localidad de cara a las próximas fiestas y que contará con la participación de 35 empresas del municipio. La iniciativa, que volverá a contar con los tradicionales Colodretes, ofrecerá un gran premio de 2.000 euros y cuenta con importantes novedades. Al acto de presentación ha acudido el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, que estuvo acompañado por los concejales Agustín Romera, María Antonia Ramírez, Lola Martínez, Enrique Delgado y Juan Felipe Flores.

El alcalde se refirió a esta campaña como "una de las iniciativas más importantes que impulsa nuestro Ayuntamiento por ser clave para el comercio de nuestro pueblo”, y aprovechó para invitar “a todos los vecinos a acudir a las tiendas y empresas del pueblo para realizar sus compras de Navidad”.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Agustín Romera, recordó que “son 35 las empresas hinojoseñas que se han adherido a una de las campañas más esperadas y especiales para toda la ciudadanía de aquí y de Los Pedroches”. También aprovechó para anunciar el lema de este año, Al comercio tú lo haces grande animando a todo el mundo "a conseguir los preciados colodretes que ayudarán a conseguir grandes premios en el Centro Cultural con el Cartero Real”.

La Campaña de Navidad de Hinojosa Es Comercio comenzará el 9 de diciembre y se alargará hasta el próximo 4 de enero. Las 35 empresas participantes comenzarán a repartir los colodretes entre aquellas personas que compren en sus establecimientos, según la cantidad de la compra que realicen se les entregarán más o menos boletos. Estos podrán ser canjeados en el Centro Cultural, donde se unirá el Cartero Real entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, en horario de maña y tarde.

Al canjear los colodretes , los participantes podrán optar a distintos premios, como los cheques de descuento de 30 euros, que se canjearán en la empresa participante en la campaña que aparezca en el cheque premiado. Además, una de las novedades de este año consiste en el sorteo de dos nuevos premios especiales de 50 euros, cuyos ganadores se conocerán los días 23 y 29 de diciembre.

Gran Sorteo de 2.000 euros

Por último, entre todas las papeletas que consigan un 'Sigue buscando' se sorteará el Gran Premio de la Campaña de Navidad, que estará valorado en 2.000 euros y cuyo ganador se conocerá el próximo 4 de enero, a las 12:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. Se extraerá una papeleta de colodretes y dos suplentes que deberán estar correctamente cumplimentadas. Se avisará al ganador por teléfono. Si realizadas tres llamadas al ganador, éste no atendiera el teléfono o en su caso, rechazara el Premio, se pasaría al primer suplente, o al segundo, en caso de que el primer suplente no lo acepte o no conteste.

El ganador del premio especial de 2.000 euros dispondrá de todo el día 5 de enero para canjear dicho premio en los establecimientos participantes, mediante un talonario de cheques. Tendrá que realizar la compra en un mínimo de 20 establecimientos con un gasto mínimo de 60 euros por tienda.

Envuelve tu regalo con el papel más especial de Hinojosa

Tras el éxito de los últimos años, el Ayuntamiento volverá a habilitar el Centro Cultural para envolver los regalos navideños. Las personas que adquieran productos en los establecimientos adheridos a la campaña podrán dirigirse a esta área para entregar su compra y les será devuelta en papel navideño especialmente elaborado para Hinojosa Es Comercio. También en esta zona de regalo se puede solicitar el papel que se necesite para envolver los regalos de manera personal.