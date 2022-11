El Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación, inicia este miércoles una promoción de la provincia de Córdoba en Nueva York, donde se desarrollarán varias actividades para difundir el patrimonio, la historia y la gastronomía provincial, con un especial protagonismo de la cultura judía y el aceite de oliva virgen extra.

Así, la primera de las citas tendrá lugar hoy, día 30 de noviembre, con una reunión de los responsables de la institución provincial con la Hispanic Society of America, entidad que fundada en el año 1904 y que cuenta con una colección artística relacionada con la cultura hispánica de incalculable valor. En total posee más de 6.000 piezas, algunas procedentes de Medina Azahara.

Posteriormente tendrá lugar la presentación de la provincia de Córdoba a la comunidad judía de Manhatan, en el centro Marlene Mayerson. Para ello se ha preparado una presentación bajo el título Córdoba to New York: Discover the Essence of Sepharad, en la que el rabino rabino Jaime Casas introducirá a los asistentes a conocer la provincia de Córdoba a través de su pasado judío, donde la ciudad de Córdoba y Lucena se convirtieron en destacadas juderías donde habitaron importantes eruditos como Maimónides o Ibn Gabirol. La tradición judía ha estado ligada asimismo de forma muy estrecha al aceite de oliva. Además de estar considerado el olivo como una de las sietes especies con las que Dios bendijo la tierra, el mejor aceite servía para iluminar el templo. Por ello, se introducirá a los presentes en los Aoves de Córdoba, que a través de sus cuatro denominaciones de origen, son los más premiados del mundo y cosechados en dos parques naturales y un geoparque UNESCO.

Se completa el programa con una presentación de la provincia el día 1 en el Instituto Cervantes de Nueva York, con cuyo director, Richard Bueno, se reunirá el presidente de la Diputaciòn de Córdoba, Antonio Ruiz. La presentación incluirá un espectáculo flamenco a cargo del bailaor cordobés Rubén Molina. En el encuentro participarán turoperadores que tienen España como destino turístico y alumnado del Instituto Cervantes.