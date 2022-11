El CAMF da visibilidad en Pozoblanco al Día de Personas con Discapacidad

El Centro de Atención al Minusválido Físico, CAMF, de Pozoblanco está organizando una serie de actividades con el objetivo de visibilizar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre. En este contexto, la delegada de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad, Dolores Sánchez, ha visitado este miércoles el centro acompañada del alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la directora del centro, Carmen Laboreo.

En un acto de celebración ante residentes y trabajadores, Laboreo expresó su deseo que no fuera necesario celebrar actos de este tipo, lo que significaría que no sería necesario reivindicaciones como la accesibilidad universal, no solo entendida como la expresión de barreras arquitectónicas, dijo, sino también como la implementación de medidas de accesibilidad cognitiva o sensorial en pueblos y ciudades, o la integración plena en el mundo educativo con una inclusión real de las personas con discapacidad, además de la necesidad de implementar sistemas de apoyo y estrategias de empoderamiento para que personas con diversidad funcional puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas y participar de manera inclusiva en la sociedad donde viven, entre otras. Junto con la directora del CAMF, participó en el acto la residente, Rosa Tamurejo , contando su historia.

Por su parte, la delegada, Dolores Sánchez, expresó la necesidad de que las administraciones estén pendientes de este sector de la población.

Santiago Cabello animó a las personas con discapacidad a poner en valor sus capacidades.

Las actividades de celebración continúan hasta el día 2.