El sindicato de enfermería ha remitido un comunicado en el que afirman que el Servicio Andaluz de Salud ha trasladado a las organizaciones sindicales las previsiones de contratación para el periodo navideño, lo que comprende los meses de diciembre y enero, habiendo sorprendido que no existe ningún contrato de enfermera generalista ni especialista para este periodo, algo que nunca ha ocurrido en los más de 30 años en los que Satse dispone de datos.

Tras contactar con la dirección del centro, a la que Satse le ha trasladado su sorpresa y preocupación, y preguntar si se trataba de un error, la dirección ha contestado que debido al número de refuerzos “covid” de enfermeras que el área de Gestión Sanitaria dispone en este momento, han entendido que no es necesario contratar más efectivos en la categoría de enfermera.

Desde el Sindicato de Enfermería no sólo no ven acertada esta decisión, sino que consideran que "es un error que puede tener consecuencias asistenciales", pues todos los centros del SAS disponen en estos momentos de refuerzos “covid” y sin embargo, para dar cobertura a las vacaciones solicitadas en navidad, así como al número de días de asuntos propios que en estas fechas solicitan los profesionales, todos los centros del SAS han decidido realizar contrataciones para blindar las unidades asistenciales, algo que no se ha planificado en el sur de la provincia, cuestión que rechaza SATSE.

El Sindicato afirma que además se le adeudan horas a muchísimos profesionales que han doblado turnos y cubierto incidencias, horas que hay que devolver antes de finalizar el ejercicio, lo que requiere de contratación también.

Finaliza SATSE afirmando que se ha observado como profesionales candidatos habituales a trabajar en el sur de Córdoba, se están desplazando a otras zonas de la provincia, al norte de Málaga y este de Sevilla, lo que nos dejará sin recursos ni efectivos ante cualquier incidencia, por lo que solicitamos a la Dirección reconsidere la decisión adoptada y realice un plan de contratación navideño de Enfermeras, Matronas, enfermeras especialistas en Salud Mental y Fisioterapeutas, para garantizar la calidad asistencial.