¿Desde cuándo pertenece a la Peña Amigos de los Magos?

Desde el año 1997, por una inquietud que tuvimos dos o tres amigos, entre ellos, Javier Sánchez, tesorero ahora, después de haber vivido alguna que otra cena y otros actos de la Peña Amigos de los Magos. A miembros de anteriores juntas les planteamos si podíamos entrar nosotros a ayudar. Nuestra inquietud era eso, vivir y convivir con estas personas que tan buena y tanta labor hacían por la Cabalgata.

¿Por qué tomó la decisión de presentarte a presidir la Peña Amigos de los Magos?

La verdad es que no era una de mis metas u objetivos. Estaba regentando el cargo de tesorero. Cuando entré con Manuel Arcos en 1997, después de estar con él, me propuso ser tesorero y acepté, con las dificultades que tiene y responsabilidades tan grandes que tiene. Ahí vas empapándote de buenos sabores y sinsabores de la institución. Hubo una dimisión, en el pasado diciembre, del presidente Daniel Arcos. Entonces entró en funciones Aurelio Fernández, que era vicepresidente. Luego, mis compañeros vieron en mi persona que sería el mejor representante para llevar a cabo una labor tan importante para mí, con la misma responsabilidad que, a su vez, es representar a esta peña.

¿Qué cualidades ha de reunir un presidente de la Peña de los Magos?

Creo que, como todo en la vida, ser una persona responsable y honesta, creer en las facultades que tengas de poder hacer las cosas bien. Se trata de intentar llevar a cabo una labor social lo mejor posible. Para nosotros lo más importante es la ilusión de los niños y no tan niños. Atender a todos los centros, instituciones que nos lo piden, para que se visiten el día 5 y que los Reyes Magos hagan su acto de presencia y llevándoles esa ilusión y alegría que, un ratito, los mantiene todo el año con las ganas de poder vivir, seguir viviendo, en el caso de las personas mayores.

¿Qué proyectos se ha planteado para estos cuatro años?

En principio, terminar de pagar la hipoteca de la nave, nos queda poco, y, a continuación, empezar a arreglar las mismas. Llevamos unos años, y con el parón de la pandemia, organizando la Fiesta de los Niños, eso es un gran acicate para que podamos intentar ayudar a ese tipo de reformas que queremos hacer. El Ayuntamiento, con la subvención, nos otorga 30.000 euros y lo revertimos todo, y más que eso, en sufragar los gastos de los Reyes. Hace unos años, aquí, durante la presidencia de Juan Torres, se decidió parar esto un poco, se nos iba de las manos, y nos costaba trabajo encontrar Reyes. El objetivo fue que cualquier persona que tuviera inquietud de representar a Sus Majestades, que no fuese por incomodidad económica tener que renunciar a poder hacerlo. Para eso trabajamos, para que cualquier persona cumpla su sueño de encarnar el 5 de enero a Sus Majestades.

¿Qué criterios han utilizado para regresar al recorrido de 2020?

Sobre todo, no tocar lo que se estaba haciendo anteriormente, no había motivo ninguno para cambiar. El año pasado no quedó mal, pero el centro estaba muy desangelado. Los negocios y los comerciantes nos tiraron algún dardito en el tema de no cambiar recorrido, ha sido una cosa unánime, se sometió a votación. Entiendo que hermosea y engrandece más por las calles por el centro. Todos decidimos que por qué cambiar, había sido una cosa puntual, se había ofrecido salir por el tema de la pandemia, mientras en los pueblos de alrededor no salían. Con buen criterio tomamos esa decisión que nos mandó el Ayuntamiento para evitar quedarnos sin salir. Esas personas que ya habían hecho el encargo de ropa, pelotas, chucherías, caramelos, evitar que la gente lo dejase de un año para otro, tomamos el paso de hacer eso.

¿Les gustaría que en las carrozas se cuidase más el tipo de música que se emite y el volumen de los sonidos?

Nosotros tenemos un régimen interno, lo habíamos dejado olvidado, había que reformar una serie de puntos. Los miembros que visitan a las carrozas, porque se hace un seguimiento, intentan ir corrigiendo y asesorando en cuanto a las posibles dudas que tengan ellos. Y se hace saber que cuiden la estética, que hagan muchísimo hincapié con moderar la bebida, se tiene que cuidar esa imagen ante los niños, sobre todo, es la fiesta de los niños. Y en el tema de la música que sea acorde con la Navidad, con la carroza que representen; un motivo navideño o si es alguna serie de dibujos animados actual, que represente la imagen de la carroza. Todo eso se le va aconsejando.