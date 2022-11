Escolares de Puente Genil están recibiendo formación de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (Aipsev), siendo la primera ciudad de España en la que se de a conocer el Programa Educativo Mundial de Seguridad Vial para una Nueva Generación, que fue creado por las Fundaciones Corporativas de Michelin y Total, con el respaldo de la Asociación Mundial para la Seguridad Vial (GRSP, por sus siglas en inglés), la organización de seguridad vial de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El presidente de Aipsev es el agente de Puente Genil Rafael Ruiz Estepa, quien explicaba este jueves en qué consiste el programa, cuyo objetivo fundamental es "prevenir los siniestros viales". Han asistido a la presentación de la actividad el portavoz de IU, Jesús David Sánchez, y la concejala del PP María Delgado.

La formación está conformada por dos módulos, una parte teórica y otra práctica, de las que están participando escolares de los centros Rafael Alemán, Castillo Anzur, Ramón y Cajal y el de Miragenil. En concreto, alumnos de 10 a 18 años a los que "hacemos reflexionar sobre los accidentes de tráfico y el número de personas que mueren en el mundo" por esta causa (1,3 millones de personas mueren al año en el mundo por un accidente de tráfico y 700 son niños).

Y por otro lado, ahondan sobre las causas de los accidentes, que "son las distracciones, la velocidad, el consumo de alcohol", dijo Ruiz. En la parte práctica, los alumnos simulan ser conductores de un camión y han podido comprobar la cantidad de puntos ciegos a los que deben hacer frente.

VIA, nombre que recibe el programa, está diseñado como un programa modular, flexible y accesible para la educación vial infantil que se enfoca en niños y adultos jóvenes de 10 a 18 años. El programa se puede adaptar a los entornos y necesidades locales, lo que lo hace fácilmente replicable en todo el mundo. En el Programa VIA, diseñado por expertos en seguridad vial y educación, se aplica una propuesta de aprendizaje innovadora enfocada en el valor de la vida y en enseñar cómo comportarse de manera segura a través de métodos activos, emocionales y creativos. Se basa en la experiencia de los profesionales de la seguridad vial de una amplia gama de industrias y Aipsev, como socio ejecutor en España, ha desarrollado un plan de implementación del programa VIA para para los centros educativos de nuestro país que contempla como beneficiarios del mismo al alumnado del tercer ciclo de educación Primaria (5º y 6º) y de educación Secundaria (1º, 2º, 3º y 4º). Cada uno de los grupos de escolares recibirán dos clases de 90 minutos implementadas por monitores de Aipsev correspondientes al módulo inicial y al módulo de conocimiento. Además, el alumnado recibirá una clase de más de 90 minutos que realiza con sus tutores para la realización del "módulo creatividad" que consistirá en la creación de un mensaje de seguridad que esté formulado mediante artes creativas, tales como las artes visuales, letras de canciones, música y actuación.