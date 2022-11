El senador del Partido Popular de Córdoba Fernando Priego ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez “deja tirados” a los municipios que albergan en su término municipal instalaciones de energía nuclear y de gestión de residuos radiactivos, como es el caso de Hornachuelos. “El Gobierno elimina la licencia previa y el pago del impuesto para obras (ICIO) en instalaciones como El Cabril en Hornachuelos”, ha afirmado.

Según señala el PP en una nota de prensa, esta conclusión se extrae de una respuesta escrita del Gobierno de España a los senadores Cristina Ayala y Francisco Lacalle, ambos del Grupo Popular en el Senado, en la que el Ejecutivo reconoce que, en una disposición adicional de la Ley de Cambio Climático introducida en mayo de 2021, las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualquiera otras que se lleve a cabo dentro del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.) constituyen obras públicas de interés general, y por lo tanto no están sujetas a previa licencia ni al impuesto ICIO.

“Esto supone que, ante una posible ampliación del centro de almacenamiento nuclear de El Cabril en Hornachuelos, el municipio no recibirá la cuantía económica correspondiente a este impuesto a pesar de albergar estas instalaciones, con el correspondiente perjuicio para todos sus vecinos”, ha afirmado el senador cordobés.

Esto se contrapone, señala el PP, con las afirmaciones del Gobierno de Sánchez que en los últimos años ha estado ratificando que se llevarían a cabo las compensaciones económicas a través del ICIO. Este tipo de obras suponía el pago a los ayuntamientos que albergan estas centrales, del ICIO el impuesto de obras, para lo que el Gobierno había anunciado una cuantía que oscilaba entre los 150 y 200 millones de euros hasta 2035.

“Ahora Enresa no tendrá que pagar obligatoriamente el impuesto de obras a los ayuntamientos, con lo que el Gobierno se exime a sí mismo de pagar estas cuantías a esos municipios entre los que se incluye Hornachuelos, y los deja tirados con unas instalaciones nucleares que podrían ser ampliadas en cualquier momento y por lo que no tendrán contrapartida económica”, ha explicado Fernando Priego.

"Esto -continúa el senador- es una afrenta más hacia las entidades locales y sus vecinos de los municipios que cuentan con instalaciones nucleares". Priego añade que “en la respuesta parlamentaria el Gobierno dice que se está trabajando en una modificación de las asignaciones a los municipios del entorno de instalaciones nucleares, pero no hay nada resuelto; visto lo visto de este Gobierno no podemos creernos nada y lo más probable es que esos municipios no vean ni un euro de esas supuestas asignaciones”.

“Es lamentable que al Gobierno de Sánchez se le llene la boca con el cambio climático, que es una realidad y en la que todos nos debemos involucrar, y al mismo tiempo deje tirados a los ayuntamientos que cuentan con instalaciones nucleares muy cerca de sus vecinos; lucha contra el cambio climático, pero a la hora de pagar miran para otro lado”, ha afirmado.