La feria Expomiel, que se celebra desde hoy y hasta el domingo en la Diputación de Córdoba, viene a aportar unos días de ilusión a un sector que viene atravesando el peor año de su historia, por las condiciones adversas en las que se está desarrollando. En el Palacio de la Merced se dan cita 23 expositores, de los que 10 son de productores, en un evento que cumple su 25 aniversario.

El objetivo de la feria, según ha expuesto Francisco Palomares, delegado del Área de Medio Natural de la institución provincial, que organiza el certamen, es “poner en valor el trabajo de los apicultores y el producto de enorme calidad que elaboran”. El diputado ha señalado que Andalucía es la segunda comunidad autónoma por actividad apícola y que en Córdoba son unas 300 familias las que viven de una actividad cada vez más profesionalizada, que genera al año un movimiento económico que supera los 2 millones de euros, como resultado del trabajo de 514 explotaciones repartidas por toda la provincia. Palomares recordó el eterno problema que sufre el sector de luchar por un etiquetado que clarifique no solo la calidad de la miel sino su procedencia, para ser más fuertes de cara a productos foráneos y se refirió también a las actuales circunstancias climáticas, que han empeorado la situación. El delegado de Medio Natural ha defendido, además, el carácter social de la actividad pues beneficia núcleos rurales que dependen en gran medida de actividades de este tipo que sirven para fijar la población al territorio.

Según ha expuesto en la presentación Antonio Vázquez, representante del sector en COAG, el presente años es “inmensamente peor que el anterior”, que ya fue bastante malo para el sector de la apicultura. Las causas son la falta de agua, el cambio climático, las enfermedades habituales como la varroasis que ya venía afectando a las explotaciones andaluzas, a lo que ahora se ha unido la constatación de la llegada de dos especies de avispas orientales que está afectando a numerosas colmenas en distintas provincias andaluzas. Aunque en Córdoba todavía no se ha detectado ningún caso, fuentes de COAG, han indicado a este periódico que sí se ha registrado alguno en Jaén, además de en las provincias costeras.

Junto a ello, el representante de esta organización ha indicado que esta actividad no es ajena a la crisis general que sufre el país, de modo que los costes de producción se han multiplicado puesto que se ha tenido que aportar alimentación a las colmenas, una alimentación que ha subido un 75%, puesto que el componente principal es el azúcar. A todo ello se une el coste de los combustibles y que los productores no consiguen vender la miel elaborada porque las grandes distribuidoras la compran a países terceros, como China, que ofrecen, según los apicultores cordobeses, un producto de inferior calidad. Todo eso hace presagiar a Vázquez que el 30% de las colmenas andaluzas pueden acabar desapareciendo. Por otro lado, también se queja el sector de que durante la crisis se han articulado ayudas públicas para todas las cabañas ganaderas, pero no se ha pensado en la apicultura.

Excelencia y calidad gastronómica

Todos estos aspectos son los que, a criterio del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, justifican más que nunca la celebración de Expomiel, porque es, además, una feria que engloba valores como la excelencia y la calidad gastronómica, la vida saludable y la sostenibilidad, cuestiones muy relacionadas con la línea de trabajo del actual equipo de Gobierno. Ruiz, ante las circunstancias actuales, ha asumido el compromiso de “un sobreesfuerzo para trabajar por este sector”.

Expomiel cuenta además con unas jornadas técnicas, en los que la Universidad de Córdoba juega un papel protagonista, y en ellas se podrá debatir sobre los temas científicos y prácticos que actualmente afectan al sector de las colmenas, como las ya citadas especies de avispas invasoras, según señaló el profesor Francisco Puerta.

Por su parte, Cristóbal Romero, catedrático de la UCO, informó de la doble vertiente formativa que ofrece la universidad cordobesa, pues por un lado está la materia incluida en el Grado de Veterinaria y por otro la que se dirige directamente a los apicultores.