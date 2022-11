Las Jornadas de Otoño analizan en Pozoblanco los problemas que preocupan al mundo

El auditorio del recinto ferial de Pozoblanco vuelve a acoger desde ayer una nueva edición de las Jornadas de Otoño organizadas por la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno de Covap. Las sesiones, que se celebrarán hasta la tarde de este viernes, coinciden con el 25º aniversario de este ciclo cultural y lo hacen sin perder de vista los temas de actualidad y los retos de futuro, dos años después de su última edición debido a la pandemia del covid-19.

Las jornadas arrancaron en la tarde de este miércoles con las intervenciones del presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello Muñoz, quienes destacaron la importancia de las mismas en el desarrollo cultural del municipio. Tras ellos, el director de la Real Academia de la Lengua (RAE) y presidente de la Fundación, Santiago Muñoz Machado, se refirió al planteamiento de las sesiones. Muñoz Machado destacó la cantidad de hechos que han ocurrido en estos 25 años, y para apoyar su afirmación se refirió a dos ejemplos que calificó de revolucionarios. El primero, cómo se ha pasado de considerar en Derecho cosas a los animales -precisamente en aquellas primeras Jornadas de Otoño dirigidas a un público muy próximo a la producción agropecuaria se habló de los animales y el derecho-, para considerarlos en la actualidad entes dotados con personalidad jurídica.

«Estamos en plena etapa de revolución de las cosas para identificarse y valorarse igual que las personas jurídicas», dijo, para añadir que también ha ocurrido que hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad a causa de la pandemia, lo que nos ha llevado a darnos cuenta de cuántas cosas hay en el mundo que son aparentemente nuevas y que pueden alterar nuestra tranquilidad. «Y este es el objetivo de las jornadas -dijo-, conocer lo que está sucediendo para saber cómo afrontarlo.

Muñoz Machado se refirió igualmente a la necesidad de saber qué es lo que está sucediendo en el plano interno en el país. Para el jurista, hemos vivido muy felices estos últimos 25 años con una Constitución que ha servido para mejorar la vida de los españoles pero que en la actualidad da síntomas de decrepitud en algunos aspectos, abogando por una reforma. «Resulta que hay instituciones que no se pueden renovar porque no hay consenso político, que el Parlamento del Estado no tiene ninguna autonomía porque quien decide sobre las decisiones parlamentarias es el gobierno de turno, que le dice al Parlamento lo que tiene que aprobar y lo aprueba sin ningún debate». El único poder independiente que existe hoy, dijo Machado, es el poder judicial, «al que le debemos que fracasara el golpe de Estado catalán de hace poquitos años». «Ese poder judicial está ahora desobedecido, puesto en solfa, son piedras muy importantes del sistema constitucional que tenemos que conocer para poder opinar mejor ante las situaciones que se nos plantean», sentenció, para continuar con otros aspectos de la actualidad que se van a analizar en estas jornadas.

Tras Machado, la primera ponencia de las jornadas estuvo a cargo del catedrático de Historia Juan Francisco Fuentes, quien perfiló la figura del líder ruso Vladimir Putin y se refirió al nacionalismo y populismo en la Rusia actual para concluir afirmando que la guerra fría ha vuelto, pero con una diferencia inquietante, y es que la primera tuvo límites y reglas, y la actual no tiene límites ni reglas conocidas, y eso es lo que la hace más peligrosa. Para el ponente, «el equilibrio mundial se ha roto». La tarde concluyó con la intervención del teniente general del Ejército de Tierra en situación de reserva Francisco José Gan Pampols, quien analizó en su intervención los escenarios y estrategias de la guerra de Ucrania.

En la tarde de este jueves se abordarán, entre otros asuntos, el empleo en los jóvenes y el futuro de las pensiones y lo que cabe esperar de las próximas elecciones.