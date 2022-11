"Duele, pero reflejan la verdad de la violencia machista" así es la nueva exposición fotográfica de Palma del Río

"Algo harías...", "Después te quejarás de lo que te pase", "Como no lo hagas, subo una foto tuya", "Lo pago por ti, te estoy protegiendo", "No te mato, pero te voy a hacer sufrir en la vida", "Si no eres mía, no eres de nadie", "La mate porque era mía", "Calladita se te ve más bonita" o "Si sabes cómo me pongo", son algunos de los títulos que ilustran las diez fotografías de la muestra Encuadradas, imágenes de mujeres que sufren la violencia machista física y emocional. Con esta exposición en el Espacio Joven de Palma del Río comienza la programación del 25N. Una campaña de prevención y concienciación ante el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres que organiza el área de Igualdad.

Arrempuja Teatro ha dirigido a diez vecinas de Palma del Río que han prestado su imagen de manera voluntaria escenificando el dolor, la impotencia, el miedo, la culpabilidad o la resignación de la violencia machista. Las mujeres de Arrempuja, que también han prestado su rostro, Rosaura Rodríguez, Lidia Rodríguez, Marina Baena y Virginia González, se han unido a Carmela Aliaga, Edu González, Ana Adarve, Pepi Borrueco, María Delgado y Ana Belén Ruiz López en esta colección que levanta el duro comentario de "Duele, pero reflejan la verdad". Han puesto rostro a los duros sentimientos de una realidad que en Palma del Río se traduce en 50 casos registrados en el sistema Viogen, según se puso de manifiesto en la renovación del compromiso con el Ayuntamiento del Pacto contra la Violencia de Género. Junto a Arrempuja, destacan el trabajo de la fotógrafa y la maquilladora, ambas palmeñas, Maite Rodríguez y Raquel Sánchez (El Tocador de Raquel), y como resultado una colección de fotos que impactan y que han querido hacer llegar sobre todo a los jóvenes. Para los niños y los jóvenes la campaña del 25N incluye cursos de formación, talleres de coeducación, campaña publicitaria en el comercio, con el reparto de 3.000 bolsas de papel con mensajes que se suman al objetivo de erradicar la violencia machista. El 25 de noviembre se celebrará una marcha-concentración, desde el Paseo Alfonso XIII hasta la plaza Mayor de Andalucía, donde se hará un flashmob condenando "esta lacra".