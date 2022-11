El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha aprobado por unanimidad una propuesta del grupo municipal de IU con el objeto de solicitar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la implantación de una línea regular de autobuses que dé servicio a Fuente Palmera, Posadas y Palma del Río.

Con la premisa de que la igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas de la Colonia debe ser una de las prioridades de la Corporación Municipal, el concejal de Obras y Medio Ambiente, Salvador Barea, expuso los motivos de la petición a la Junta de Andalucía.

En primer lugar, el incremento en catorce líneas del servicio de ferrocarril de media distancia entre Sevilla y Córdoba, las cuales se habían reducido durante la pandemia, provoca el consiguiente aumento de posibilidades de viajar a ambas capitales, ya sea por estudios o para cualquier tipo de gestión.

Asimismo, se está proyectando desde el Ministerio de Transportes otro aumento de las líneas ferroviarias en el Valle del Guadalquivir para una movilidad sostenible, que elevarían a once los pasos de Córdoba a Palma del Río, en base al proyecto del Tren de Cercanías impulsado por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir.

Por otro lado, la reciente apertura del Hospital Comarcal de Alta Resolución de Palma del Río va a propiciar que muchos vecinos de la Colonia tengan que desplazarse al mismo para realizarse alguna prueba diagnóstica o visitar a algún médico especialista.

Por todo ello, IU argumenta que es de vital importancia la implantación de esta línea de transporte público, ya que actualmente no existe ninguna desde Fuente Palmera a Palma del Río y a Posadas. En cambio, sí la hay entre Fuente Palmera y Córdoba. “Este déficit puede acarrear un severo problema para una buena parte de la población al no tener medio de transporte propio, ya sea por ser personas de edad avanzada que no pueden conducir, teniendo que depender de otras o de familiares, o estudiantes que necesiten ir a Sevilla o Córdoba y no tengan medios para desplazarse hasta la estación de ferrocarril de Posadas”, señaló Barea.

Además, recordó que la Junta denegó recientemente una solicitud del Ayuntamiento de Fuente Palmera sobre una línea de autobús para estudiantes de la Colonia a Palma del Río, justificando que se trata de estudios postobligatorios y que en el municipio de Fuente Palmera ya se cursa el Bachillerato en el IES Colonial.

En cuanto al resto del orden del día, destacar la toma de conocimiento de la renuncia a su acta de concejal del portavoz de Jóvenes por la Colonia, Jesús María Díaz, que deja la política activa por motivos laborales