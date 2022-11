La exvicepresidenta del Gobierno y diputada socialista en el Congreso Carmen Calvo ha ofrecido una conferencia en la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez de Puente Genil sobre la Ley de la Memoria Democrática en la que ha lamentado que "la derecha elija a las víctimas, unas son importantes y otras las siguen negando".

Calvo ha agradecido la invitación al alcalde, Esteban Morales, y al militante del PSOE Adolfo Cañete, al que le une una amistad personal, "porque siempre lo más importante es la actividad política en nuestro partido, para después servir como acto cívico, y llevaba mucho tiempo que no venía a Puente Genil".

Apuntó que "al igual que en la vida personal, que no sabes quién eres si no sabes quiénes son tus ancestros, en términos colectivos pasa exactamente igual". Por eso, apuntó, "es muy difícil que algunos quieran negar la historia, otros ocultarla o no estar en ella para averiguar la verdad y hacer justicia".

"Las derechas en este país se han lavado las manos", dijo la exvicepresidenta, mientras que en otros países europeos como Francia, Italia o Alemania, "cuando se han tenido que enfrentar a su terror, las derechas democráticas han estado apoyando la búsqueda de la verdad, por lo que resulta difícil de entender por qué no lo hace el PP en este país, y observamos la radicalidad en la que está cayendo", hasta el punto de que "Feijoó ha dicho algo tan banal como que está pendiente de los vivos y no de los muertos, por lo que yo le preguntaría si va a pasar página a todos los muertos o solo a estos".

En su intervención, Carmen Calvo defendió la Ley de Memoria Democrática, que calificó como "la más importante aprobada por el Gobierno de España".