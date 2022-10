La Diputación de Córdoba aprueba un plan de cinco millones para ayudar a los ayuntamientos a pagar energía y carburante

El Pleno de octubre de la Diputación de Córdoba ha dado vía libre al Plan Más municipalismo, dotado con 5 millones de euros, que tendrá como finalidad ayudar a los ayuntamientos de la provincia a afrontar el pago de suministros tales como energía eléctrica, gas, combustible y carburante. En la justificación de esta propuesta se esgrime el incremento de costes que ha supuesto para las arcas de las entidades locales la crisis energética producida como consecuencia de la guerra de Ucrania.

Para la financiación de este plan, según ha explicado el portavoz socialista, Esteban Morales, se han utilizado recursos precedentes de los remanentes de tesorería de distintas áreas de la institución provincial, entre las que se encuentra el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). En este sentido, el portavoz popular, Félix Romero, insistió en que los recursos extraídos de este organismo se podían haber utilizado para incrementar la dotación a algunos de los programas sociales que el IPBS tiene en marcha. La iniciativa contó con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox, que votó en contra.

Sin embargo, la propuesta de un plan denominado Córdoba más humana presentada por el PP y defendido por Elena Alba, y que reclamaba más ayuda institucional a familias que han visto agravada su situación como consecuencia de crisis, solo encontró el repaldo de concejal no adscrito, Miguel Castellano. Tanto Ciudadanos como Vox se abstuvieron, mientras que PSOE e IU votaron en contra. Algunos de los portavoces, como Érika Nevado (Cs) y Rafael Saco (Vox), Alba Doblas (IU) indicaron que se planteaba un plan que no recogía medidas concretas.

Uno de los puntos que mayor debate generó fue la propuesta de apoyo a los trabajadores del transporte sanitario del Sur de la provincia que con el cambio de empresa adjudicataria del servicio han perdido su empleo al no haberse subrogado la nueva empresa. Este punto fue respaldado por los grupos socialista, Izquierda Unida y Ciudadanos, que consideran que no subrogar a dichos trabajadores es un incumplimiento de la Ley. Por su parte el PP, por medio de Guillermo González, indicó que las personas que no han seguido en la empresa son el resultado de las negociaciones con los sindicatos, aún así señaló mostrarse de acuerdo con que se cumpla la ley con respecto a la subrogación, que se ofrezca una calidad en los servicios. Rafael Llamas, por el PSOE, se mostró sorprendido con que en Cabra, donde es concejal González y gobierna el PP, el Pleno haya aprobado una moción en este sentido y en la Diputación se abstiene.

Por otro lado, se debatió sobre la necesidad de arreglar la carretera de Medina Azahara a Trassierra, a petición de Vox y el diputado no adscrito, sobre la que el PSOE indicó que es una vía que presenta ciertas dificultades administrativas para actuar en ella y la que ve de Valsequillo a Monterrubio de la Serena, que en el tramo cordobés está sin concluir desde el 2006. Manuel Torres, por el PP anunció que la Junta tiene prevista esta actuación con un presupuesto de 4.5 millones de euros.

Todos los grupos votaron a favor, asimismo, a petición de IU, de solicitar a la Junta que trabaje por la recuperación de la Ruta de Alcurrucén, que recorre caminos y espacios naturales del municipio de Pedro Abad.