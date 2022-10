La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, Tatiana Pozo, ha dado a conocer un informe que apunta a la obligatoriedad que tiene la empresa concesionaria del servicio municipal de agua, Aqualia, de seguir realizando inversiones anuales por valor de 400.000 euros.

El PP pidió, con el apoyo de Izquierda Unida, este informé a la secretaría municipal tras la intervención realizada el pasado mes de julio para la renovación de parte del colector de la calle Santos de la localidad, y las posteriores declaraciones realizadas por la ya ex concejala de Urbanismo, Verónica Morillo (PSOE). La edil socialista dijo entonces que las decisiones llevadas a cabo en este tipo de intervenciones, «las realizamos a través de informes y recomendaciones técnicas», a la vez que puntualizó que no se trataba de «una decisión política», por lo que «si el personal técnico hubiese informado de que era necesaria una renovación integral del colector en la calle Santos --como solicitaba el PP-- , lo hubiéramos ejecutado».

Ahora, la concejala popular Tatiana Pozo explica que «el informe ha dado la razón al PP y que entiende que si la adjudicataria continúa prestando el servicio, "con independencia de que no exista vínculo contractual", el Ayuntamiento tiene que recibir un beneficio a cambio, es decir, "yo le doy el servicio pero me tiene que compensar para que el equilibrio económico que en un principio teníamos acordado por contrato, siga existiendo a día de hoy”. La edil el PP recordó que “estamos hablando de inversiones que rondan los 400.000 euros”.

“Aqualia, vistos los gastos de continuidad del servicio, tendrá que ver cómo compensa al Ayuntamiento por la prestación de ese servicio, por lo que tendrá que seguir ejecutando esas inversiones revirtiendo ese dinero en el Consistorio para que éste lo utilice en el mantenimiento del servicio de agua”, concluyó la concejala del PP.

Hasta ahora el PSOE ha mantenido que «Aqualia está prestando de momento el servicio por interés general, pero no está sometida a ninguna obligación, por lo que durante el tiempo en el que no decidamos un modelo de gestión no vamos a tener más inversiones ni infraestructuras», según aclaró en su momento Verónica Morillo.