La plataforma 'Puente Genil por su sanidad', junto a los grupos políticos del PSOE e IU dan a conocer los problemas sanitarios que arrastra la localidad y algunos, que se han incorporado, según dieron a conocer este jueves por la tarde en comparecencia de prensa, el portavoz municipal, José Antonio Gómez y el de la coordinadora, Antonio Baena Cobos.

Pusieron la tilde en los problemas en la obtención de citas de atención primaria que los usuarios del Centro de Salud José Gallego Arroba “venimos soportando”. Baena Cobos apuntó que “el motivo principal se debe a que existen dos médicos de atención primaria, que también realicen guardias en otros centros”. Pues bien- relató- “tras realizar la guardia” al día siguiente no acuden a las consultas”. El procedimiento establece que “el distrito envíe un sustituto para atender las consultas y a unos 46 pacientes por médico”. La cuestión es que los citados médicos realizan “una o dos veces por semana guardias en días laborables sin comunicarlo al Distrito, que al no conocerlas, no puede repartir los pacientes entre el resto de siete médicos, colapsando las consultas”.

El resultado es que “el Distrito se ahorra el salario de los sustitutos, lo que produce incentivos económicos a los gestores, y sin quedar ahí la cosa, uno de los dos médicos resulta ser el Director del centro que además es hijo de este pueblo”.

Por tanto, la coordinadora “denuncia esta práctica ilegal y exige al director del centro José Gallego que de cobertura sanitaria a los 13.705 personas mayores de 14 años de la localidad”. Al mismo tiempo a que “se cumpla la normativa que rige el territorio de Andalucía y comunique al Distrito las guardias, a los Directores de este que apliquen los protocolos y dejen de castigar a este pueblo”.

El portavoz socialista denuncia “la dejación de la Junta de Andalucía en Puente Genil con la sanidad pública”, al tiempo que para obtener respuesta informó que a petición de la coordinadora y tras una reunión mantenida con esta, días atrás, decidieron solicitar una reunión a Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba “y seguimos sin respuesta”.

Baena Cobos informó que se han dirigido a “los partidos políticos con representación municipal , para que realicen las necesarias gestiones ante los responsables del SAS para corregir esta ilegalidad que afecta al 50% de los ciudadanos”. Han obtenido, la respuesta y apoyo del PSOE e IU, y “la callada por respuesta del PP” de Puente Genil.

La acción posterior que llevarán a cabo será una protesta ante las puertas de la Delegación del Gobierno del en Córdoba, sino obtienen la cita requerida” es su función, los políticos están al servicio del ciudadano, no hay que pedir favoreces”- apostilló.

La plataforma, también denunció que siguen sin reponerse los especialistas y que el hospital de Puente Genil ha dejado de operar de cataratas. Intervenciones que se están realizando en el provincial de San Juan de Dios “con el añadido del coste del desplazamiento para el enfermo y del tratamiento que alcanza los 60 euros”.