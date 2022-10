Tras las lluvias torrenciales de este lunes en Puente Genil, cuando una tormenta descargó entre 40 y 50 litros por metro cuadrado y que dañó la urbanización de San Luis, el portavoz del Ayuntamiento, José Antonio Gómez, ha informado sobre las actuaciones realizadas por Egemasa y Aqualia para la limpieza en la zona. A esta última, el Ayuntamiento ha solicitado un informe sobre el estado de las alcantarillas.

Ha explicado que la lluvia afectó no solo a Puente Genil “también a Estepa o las Navas de Selpillar”. Ha señalado que desde la caída de la tromba con lodo, barriendo la colina de San Luis y depositada en las calles de la zona,“ el dispositivo de Egemasa se desplazó hasta la calle del colegio donde se concentró el mayor volumen de agua para intentar volver a la normalidad lo antes posible”, siendo este uno de las principales zonas afectadas, y en concreto el acceso al IES Fuente Álamo. Ha informado que en esta zona “actuaron dos equipos de limpieza de Egemasa, dotados de un vehículo con agua a presión, una retroexcavadora pequeña para limpiar el lodo arrastrado de la colina”. El problema, ha añadido,“ no es que en San Luis caiga agua, sino que viene acompañada de lodo por las colinas, y provocó que se llenaran las balsas y como consecuencia las calles del municipio”.

Por lo que Egemasa actuó con Aqualia “para que las balsas vuelvan a estar vacías y poder prevenir otro episodios de lluvias”.

Gómez también ha trasladado a la prensa, que desde el Ayuntamiento se le ha solicitado a Aqualia, “que vuelva a limpiar las alcantarillas”. “Desde las delegaciones de Medio Ambiente, Obras y Urbanismo, se le viene pidiendo a Aqualia que haga la limpieza anual del alcantarillado”, a lo que “ahora se le va a pedir el informe para conocer en qué punto se encontraban y en el que se encuentran ahora todas y cada una de las alcantarillas del municipio”.

Por último, ha matizado que “no podemos mezclar un episodio de lluvias torrenciales como el de ayer con otro día de lluvias de primavera u otoño, si estas alcantarillas hubieran estado limpias desde antes de ayer, a lo mejor se hubiera retrasado dos minutos pero no es suficiente como para minimizar la cantidad de agua que cayó en tampoco tiempo, no se puede mezclar una cosa con la otra.