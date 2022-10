La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) de la Diputación de Córdoba ha puesto este lunes en en marcha un servicio piloto para la recogida de contenedores de residuos orgánicos en grandes productores. Una iniciativa que arrancará en la comarca del Valle de Los Pedroches, en los municipios de Alcaracejos, Añora, Dos Torres, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. En breve se ampliará a Hinojosa del Duque y Villanueva del Duque.

El presidente de Epremasa, Francisco Palomares, ha destacado que “lo que se pretende es segregar una fracción de residuos orgánicos para su posterior compostaje en las plantas de tratamiento, evitando su depósito en vertedero. Un sistema que se fundamenta en la colaboración de los usuarios o productores mediante su separación en origen”.

Hasta la fecha se han repartido un total de 46 unidades de contenedores de carga trasera, 40 de 240 litros y 6 de 800 litros, a los distintos productores repartidos por los municipios mencionados. Los usuarios deben depositar en dichos contenedores exclusivamente residuos orgánicos, sin bolsa o con bolsa compostable, como restos alimentarios (de fruta y verduras, pan y bollería, cáscara y pieles, huesos y espinas, posos de café, etc), restos vegetales (de plantas, flores y ramos, hojarasca, poda de pequeña sección, etc) y otros residuos (papel de cocina sucio, pañuelos, tapones de corcho, serrín, virutas, etc).

La ruta de recogida se realizará los lunes, miércoles y viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas, los usuarios colocarán los contenedores en la puerta de su establecimiento o centro de trabajo antes del horario previsto para su recogida, volviendo a introducir el contenedor en sus centros una vez recogido. La idea es completar a lo largo de las próximas semanas una ruta con una duración aproximada de 7,5 horas de duración, a la que pueden sumarse más productores para optimizar la recogida de este tipo de residuo, al objeto de propiciar su compostaje y disminuir el depósito de residuos orgánicos en vertedero.

Entre los grandes productores destacan mayoristas de frutas y verduras, cocinas de residencias de mayores o discapacitados, cocinas de comedores escolares, restaurantes, supermercados, centros de jardinería o viveros, así como los propios servicios municipales de jardinería, entre otros.

Epremasa se hará cargo del lavado de los contenedores cada dos semanas. Si por las características del residuo fuesen convenientes más lavados de contenedores serán realizados por los propios usuarios.