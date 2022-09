Una vecina de Palma con discapacidad pide al Ayuntamiento accesibilidad para su vivienda

Dolores Pedraza Moreno, vecina de Palma del Río, se encuentra desde este lunes en la puerta del Ayuntamiento de la localidad reivindicando una solución definitiva de accesibilidad a su vivienda. Dolores reside en una casa de la calle Guadalquivir, en que para acceder que salvar 2 escalones de 32 centímetros. Explica que sufrió polio de niña y ha desarrollado síndrome de postpoliomielitis, que le obliga a usar un silla a motor para sus desplazamientos. Esta vecina, que recuerda que lleva 7 años pidiendo respuesta a su problema y anuncia que "aquí voy a estar hasta que me den una solución". Para su protesta se sirve de una tienda de campaña y varias pancartas explicando su reivindicación, aunque matiza que las noches las pasa en su domicilio.

Cuenta que empezó hace 7 años a dirigirse al Ayuntamiento, de forma verbal, y que desde hace 5 años ha presentado proyectos, incluso técnicos, planteando como solución la construcción de una rampa de obra en paralelo a su vivienda. Carmen Pedraza asegura que no entiende por qué se le deniega esta solución “cuando hay otras rampas en el pueblo, no estoy pidiendo nada que no se pueda hacer". Explica que esta medida no ha sido aceptada técnicamente. Como alternativa se propuso una solución mecánica, un elevador. Detalla que su precio actual ronda los 30.000 euros, que tiene concedida una subvención municipal de 4.500 euros y que no es suficiente.

Dolores Pedraza se queja de que “todas las personas con movilidad reducida, discapacidad, tienen un derecho superior sobre cualquier cosa, ya sea en el ámbito de lo público o lo privado, según la Ley de Accesibilidad Universal”. En este punto, lamenta que en la calle “que se creó peatonal se concedió a una vivienda un vado de cochera con informe técnico negativo, y que fue concedido después de plantear la construcción de una rampa para acceder a mi casa”.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, manifiesta que “los informes técnicos dicen que allí no se puede construir una rampa exterior”. Recuerda que el Ayuntamiento ha aprobado, a través del Instituto Municipal de Bienestar Social, una ayuda de 4.500 euros para el “proyecto que ella presentó de plataforma mecánica”. Por otro lado, dice que en cuanto a pedir colaboración a otras administraciones, Alcaldía se dirigió a la Junta de Andalucía y que han remitido el caso a la próxima convocatoria de ayudas a la accesibilidad.