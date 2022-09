La Diputación destina remanentes de varias áreas para ayudar a las facturas energéticas de los ayuntamientos

La Diputación provincial va poner en marcha una iniciativa por medio de la cual pretende ayudar a los ayuntamientos de la provincia a pagar sus facturas en materia de energía. Según han explicado los portavoces de PSOE, Esteban Morales, e IU, Ramón Hernández, se trata de poner a disposición de los municipios recursos que les faciliten asumir el pago de una energía que cada vez está más cara. Para poder materializar esta iniciativa, ha sido necesario que en el pleno celebrado este miércoles, se hayan acometido diversas modificaciones de crédito en distintos organismos de la institución provincial cordobesa, de modo que se pueda utilizar parte de sus remanentes de tesorería para este uso. Hernández ha indicado que este plan “permitirá mejorar la gestión del gasto corriente de los ayuntamientos de la provincia”. En concreto, aunque el plan pretende servir para paliar los sobrecostes que están generando la guerra de Ucrania y la inflación en determinados gastos municipales, la idea es que se centre, especialmente en hacer frente a las facturas de suministros eléctricos y de combustible. La cuantía total de los recursos trasvasados sería de unos 5 millones de euros.

Aunque esta propuesta ha contado con el respaldo mayoritario en todos los puntos de modificaciones de crédito para dar dotación, el Partido Popular, por medio de su portavoz, Félix Romero, cuestionó el hecho de que usen fondos de algunos organismos autónomos para este fin. En concreto, se refirió al Instituto Provincial Bienestar Social (IPBS) y señaló que no es razonable “meter la mano” en los fondos de esta entidad que tiene que atender a los más desfavorecidos, pues de los 5 millones previstos, 1,8 procederían del IPBS. Al respecto, desde el equipo de gobierno respondieron que “el compromiso de la Diputación de Córdoba en política social está fuera de toda duda y si aún así se puede mejorar la ayuda a los Ayuntamientos, pues hay que hacerlo”, en palabras de Esteban Morales (PSOE). Por su parte, el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, recordó que el presupuesto del IPBS viene ampliándose en cada ejercicio y que “el magnífico trabajo de gestión del equipo de profesional del IPBS permite hacer este uso del remanente”.

También relacionado con el IPBS salió adelante una propuesta de IU para que se inicie el estudio para ver si procede asumir directamente el servicio de ayuda a domicilio, asunto que se encontró con la negativa de la oposición en bloque. CS indicó que los ayuntamientos ya son libres de asumir o no dicha gestión y el PP por considerar que no estaba clara la propuesta presentada y porque no existe informe de viabilidad al respecto.

Plan energético nacional

Por otro lado, se ha debatido la propuesta del PP de exigir al Gobierno central un plan energético nacional, que contó solo con el apoyo de Miguel Castellano (diputado no adscrito desde este pleno) y el rechazo de todos los demás grupos. Por su parte, el PSOE planteó reclamar al Gobierno de la Junta que incluya en su proyecto de presupuestos partidas concretas para algunas infraestructuras importantes en la provincia, como la autovía del olivar y varias carreteras autonómicas, las mejoras pendientes en varios centros de salud y la apertura y mejoras en algunos hospitales de la provincia, así como la ejecución de algunas obras hidráulicas de vital importancia, entre las que destaca el enlace de Sierra Boyera a La Colada. Para respaldar esta propuesta, se dieron cita en la Diputación un grupo de alcaldes socialistas de la provincia, que han exigido a Juanma Moreno que destine "los 92 millones que les perdona a las rentas altas para las 40 infraestructuras prioritarias en la provincia de Córdoba".

Todos los grupos, excepto del PP, han dado su voto favorable, pero todos coincidieron en recordar al PSOE que algunas de esas carencias ya existían durante el mandato socialista en la Junta de Andalucía.

En otro orden de cosas, el pleno ha dado su visto bueno al plan de equipamientos informáticos, con el que los ayuntamientos recibirán cantidades de entre 1.300 y 2.200 euros para mejorar sus dotaciones tecnológicas. También se ha aprobado el convenio de colaboración con la Junta para financiar los materiales del PFEA y la incorporación de Peñarroya a Emproacsa.

Esta sesión, que ya ha vuelto al salón de Plenos, ha servido para que el hasta ahora portavoz de Cs, Miguel Castellano, pase a ser concejal no adscrito al abandonar dicha formación política, de la que ha dicho que hace tiempo que no era lo que se propuso y que prácticamente ha desaparecido. A partir de ahora, será Erika Nevado la portavoz y única diputada del grupo naranja.