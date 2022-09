El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha hablado este martes sobre la intención de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que este año no se enciendan las luces de Navidad antes del 8 de diciembre, toda vez que dichas declaraciones las ha hecho antes de que la Junta matizara la propuesta y anunciara que deja la decisión en manos de los ayuntamientos. Morales ha dicho que "es un decreto desafortunado que no viene a contribuir con los ayuntamientos ni con el comercio y además en Puente Genil estamos totalmente a la contra porque tenemos un sector directamente afectado porque limitar desde el 8 de diciembre hasta después de Reyes, impide que un tercio del tiempo que se ocupa y esto conllevara minorizar la inversión".

Según Morales, tras contactar con las empresas del sector, estas les han manifestado su oposición, por lo que ha asegurado estar "dispuesto a hablar con Asojem para hacer alguna manifestación institucional, porque esto no supone ahorro energético porque los suministros especiales no se cobra por día, con lo cual no hay ahorro".

"Yo he hablado con las empresas del sector, las mas importantes y desde luego manifiestan su oposición y estamos dispuestos en hacer algún tipo de manifestación institucional manifestando que somos contrarios a esto y que no viene a ahorrar ningún tipo de energía por cuanto los suministros especiales que se acuerdan para este tipo de alumbrado, la empresa suministradora nos cobra por días, no tenemos contador, es decir podemos encender desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche y nos vale exactamente lo mismo. Si los tenemos apagados y dados de alta nos cuesta los mismo con lo cual no hay ahorro y tampoco habría inversión respecto a lo que queremos, que es que se dinamice Puente Genil y que el comercio y la hostelería tengan un impulso en estos momentos que también son complicados", ha señalado.

Según el alcalde, la Navidad de 2014, cuyo alumbrado se inauguró en el mes de octubre, fue "el mejor año para el comercio y hostelería, por lo que el alumbrado influye".

"Contradictorio"

Para Morales, "parece contradictorio con la dinámica que ha llevado la Junta de Andalucía, que durante la pandemia y postpandemia cuando había que tomar medidas que restringieran la movilidad y la celebración de eventos siempre lo han dejado a criterio de los ayuntamientos y nos han pasado la responsabilidad. Ahora quieren meterse en una competencia, claramente, municipal", ha criticado.

El alcalde ha anunciado que el equipo de gobierno va a mostrar su oposición y lo va a hacer institucionalmente como Ayuntamiento y de la mano de las empresas "si esto continúa".