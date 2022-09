El alcalde de Cabra, Fernando Priego, se ha reunido con trabajadores de ambulancias de la provincia, que le han trasladado la «incertidumbre» que viven en estos momentos. Según han explicado algunos de esos trabajadores, la nueva UTE que gestiona el servicio (SSGA y Ambulancias M. Pascual) no ha subrogado a 21 empleados de los más de 300 que conforman la plantilla, entre conductores de ambulancia y personal denominado de «no movimiento». Los afectados aseguran que la nueva adjudicataria tenía la obligación de subrogar al 100% de la plantilla algo que, insisten, no ha sido así. Por ello, además de reunirse con el alcalde de Cabra, no descartan hacer alguna concentración, así como acudir a los tribunales.

Por su parte, fuentes de SSGA han aseverado a este periódico que se ha subrogado a 328 trabajadores, «prácticamente a la totalidad de la plantilla», añadiendo que «el resto se ajustarán, llegaremos a acuerdos y solucionaremos el problema». En cualquier caso, y según las mismas fuentes, hay trabajadores que quizá no puedan subrogarse sus contratos, como los del personal directivo o algunos que «quizá estén prestando otros servicios y estén en la lista de subrogados por error». La prioridad, añaden, es «normalizar el servicio» y luego «los casos excepciones se irán atendiendo uno a uno». Mientras, desde UGT apuntan que en los próximos días se reunirán con representantes de la nueva empresa y explican que «estamos mirando cada punto de la licitación, del convenio y de la situación de cada empleado para poder tener un planteamiento claro». Desde CCOO aseguraron que, de momento, no se les ha dado traslado de que haya habido problema alguno.