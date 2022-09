El vecino de Cabra Pedro J. Palomeque Herencia, acompañado de familiares, amigos y de su abogado, se ha concentrado en la mañana de este domingo 18 de septiembre a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad para reclamar al consistorio que se le restaure el suministro de agua potable que desde el 22 de agosto del año 2021 se le tiene cortado. Palomeque ha llevado a cabo la protesta para que tanto su familia como sus cuatro hijos puedan tener derecho y acceso a esta en su vivienda en la que viven desde el año 2011. La casa está ubicada en el diseminado de El Lagar, y según indicó, disfrutaba de ese derecho al igual que el resto de viviendas que se encuentran en esas mismas circunstancias.

Se trata de una situación que se encuentra pendiente de resolver por la vía judicial. Según ha informado el consistorio a través de un comunicado, dicha vivienda para la que se ha solicitado públicamente contador de agua municipal al ayuntamiento “se encuentra construida fuera del área de cobertura de la red municipal de este Ayuntamiento. Es decir, lugar al que no llega la citada red municipal, no cumpliendo por tanto las condiciones establecidas en el Decreto 120/1991, de 11 de junio por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, siendo imposible, por lo anterior expuesto la instalación del citado contador al no existir, como ya se ha dicho, red municipal de cobertura que le pudiera dar servicio, tal y como legalmente establece la normativa de aplicación”.

La nota añade que el consistorio “no es el responsable y, por tanto, no ha decretado, ningún corte de suministro de agua en esa vivienda, habiendo estado siempre a disposición del interesado para que pudiera obtener de este Ayuntamiento cuantos trámites y documentos necesitara, para solicitar un enganche a una red de carácter privado que no gestiona este Ayuntamiento”.