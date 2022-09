La Cofradía del Nazareno de Puente Genil entrega al Ayuntamiento sus actas digitalizadas desde 1640 a 1777

Con motivo de la celebración del 400 aniversario de la llegada de Jesús Nazareno a Puente Genil, la Real y Pontificia Cofradía está inmersa en los actos conmemorativos. Dentro de estos, este sábado, en el cuartel de las Cien Luces, tenía lugar el acto de entrega del libro de actas, cuentas e inventario digitalizado 1640-1777 de la Cofradía. La entrega se ha producido en la sala contigua a la expositora con la asistencia del cofrade mayor, Francisco Velasco, y el alcalde, Esteban Morales.

Se trata del libro que se restauró en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, fruto de convenio suscrito con el Ayuntamiento de Puente Genil y que "hoy protocolizamos la entrega de una copia digital para que conste en el archivo y en la biblioteca de forma que los investigadores puedan tener acceso", apuntó Mariano Melgar, vicecofrade mayor.

Morales añadió que el libro de actas "es un libro histórico para nuestro pueblo, con muchos años y cuestiones que afectan no solo a la cofradía sino al Puente Genil de la época, y el Ayuntamiento por eso participó en la restauración y recuperación del libro de la cofradía".

También se ha presentado el libro con motivo del 400 aniversario de la llegada de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Javier Villafranca, responsable de la publicación que ha editado la Diputación de Córdoba, explicó que no deja de ser "un regalo de la cofradía a Puente Genil, porque no ha mirado la cofradía hacia dentro, sino hacia fuera". En la publicación, integrada por unas 200 páginas, colaboran una docena de firmas, ilustraciones, charlas y conferencias que en su día pronunciaron los firmantes pero que no se han impreso hasta ahora. Se recogen artículos de Juan Ortega, Álvaro de la Fuente, Antonio Illanes, Sara Baena, Santiago Reina, Clemente Rivas, Francisco Javier Reina o Leonardo Velasco, entre otros.