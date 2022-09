Decenas de familias se han concentrado en la mañana de este jueves a las puertas del CEIP Álvaro Cecilia de Fernán Núñez para protestar por la "supresión de dos monitores del aula matinal del centro que está distribuido en 3 edificios distantes entre sí, de forma que el alumnado de las instalaciones de la calle Federico García Lorca tendrá que desplazarse 700 metros hasta el centro principal del colegio, con los riesgos e inconvenientes que ello conlleva tanto para los menores como para sus familias y el personal del centro", denuncia CCOO.

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha señalado que tiene conocimiento de la situación expuesta por este sindicato y por familias de Fernán Núñez y que se está trabajando para tratar de dar una respuesta.

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, reconoce que la norma establece un monitor por cada 30 niños y niñas, que es a lo que se ha limitado la Junta, pero “Fernán Núñez es un centro peculiar, está dividido en tres espacios, con lo que vamos a desplazar a los niños por la calle principal del municipio, la antigua nacional, que es la que más tráfico tiene”.

Tanto CCOO, como la Dirección del centro y el Ayuntamiento de Fernán Núñez se han dirigido tanto a la empresa adjudicataria del servicio, como a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que gestiona el servicio, para "reclamar la recuperación de los dos monitores suprimidos para evitar el desplazamiento del alumnado". “No podemos permitir estar transportando niños y niñas, algunos de Infantil, de un lado a otro no solo en el aula matinal, sino también para el comedor”, insistió Cobos quien entiende que “contratar a dos personas un hora al día no rompe el presupuesto de Educación”.

Protesta también de las familias

Por parte desde el AMPA del colegio se remarca que "estar desplazando a los niños y niñas es un riesgo, además de que obliga a personal del centro a asumir responsabilidades que no le corresponden". Además, "hay que tener en cuenta que entre los menores afectados por el recorte de monitores hay alumnado con necesidades educativas especiales que requiere una atención específica, motivo por el que precisamente la Junta concedió el cuarto monitor a este centro", añade.

Respaldo del Ayuntamiento a las quejas

El alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha criticado que “la Delegación de Educación se esconda detrás de una empresa para no asumir su responsabilidad”. “Están quitando un servicio en Fernán Núñez, que consiguieron las familias y el centro y no puede ser que ahora se retire el servicio cuando no ha habido ningún cambio, son los mismos niños y niñas y hay las mismas necesidades”, ha remarcado Alcaide, que ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento a las familias y al centro en las movilizaciones que decidan llevar a cabo para exigir la recuperación de los monitores.

Por último, el responsable de CCOO ha hecho hincapié en que “Fernán Núñez es el botón de muestra de lo que está ocurriendo en toda la provincia, que es recortar servicios y forzar a las familias a acudir a centros privados y concertados que sí les ofrecen esos servicios fundamentales para la conciliación de vida laboral y familiar”.