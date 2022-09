La reforma de la Casa de Pedro Bueno de Villa del Río estará para inicios del 2023

El alcalde de Villa del Río, Emilio Monterroso, ha confirmado a este periódico que la reforma de la Casa del Solo, del pintor villarrense Pedro Bueno, estará para finales de este año o principios del siguiente. Asegura Monterroso que, desde que el Ayuntamiento asumió por parte de la Fundación Cajasur, en mayo del 2015, la gestión durante 25 años de la citada vivienda, no han cesado los trabajos. Estos se iniciaron en octubre del año 2015 y, según el regidor, «todos los años hemos reservado una partida de fondos propios para su rehabilitación».

Centro cultural

Monterroso ha aclarado que «no solo queremos que sea una Casa-Museo de Pedro Bueno, sino que además tenga vida». Por tanto, matiza que «queremos llevar allí los talleres de pintura que se vienen celebrando en Villa del Río, que tanta demanda tienen a lo largo del año» y que el tiempo dirá si se ponen en marcha premios anuales o bianuales. Asimismo, ha adelantado que el área de Cultura del Ayuntamiento de Villa del Río está en negociaciones para inaugurar la exposición con fondos públicos y privados, así como la celebración de unas jornadas culturales. En cuanto al número de años de cesión por parte de la Fundación Cajasur, Monterroso considera que «son pocos» y que cuando iniciaron los trabajos «la casa estaba en ruinas y si no hubiéramos intervernido durante estos años, hoy estaría en ruinas».

Monterroso ha recalcado que «han sido muchos años de trabajo, por los que he recibido muchas críticas, pero hay que tener en cuenta que es una obra en la que el Ayuntamiento viene invirtiendo con recursos propios lo que ha podido cada año». De hecho, asegura que «si el Ayuntamiento no decide poner en marcha esa iniciativa, la casa de Pedro Bueno hoy no existiría como tal». Respecto a los trabajos que se han venido realizando, el alcalde villarrense ha explicado que «las obras han consistido en una rehabilitación muy respetuosa con el edificio».

También ha indicado que «otra cosa importante ha sido la restauración y consolidación de todo el mobiliario, que estaba en unas condiciones deplorables», así como la «puesta en valor de la zona verde, con su huerto». La Junta, en el año 2021, financió también parte del cerramiento de la casa.

El artista

La casa de Pedro Bueno se encuentra junto a la antigua N--IV, hoy convertida en calle interior del municipio, donde se congregan numerosos servicios de ocio y deporte. Pedro Bueno Villarejo nació en Villa del Río en el año 1910 y murió en Madrid en 1993. Desde muy joven decidido por la carrera artística a la que se oponía su familia, huyó a Madrid para poder desarrollar sus estudios, primero en la Escuela de Artes y Oficios y luego en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. A lo largo de su carrera recibió importantes y numerosos premios, como el Nacional de Bellas Artes. Su estilo modernista le supuso estar integrado en la vanguardia pictórica de su época.

El ayuntamiento de Villa del Río lo nombró en 1950 hijo predilecto. Gran parte de su obra fue donada a la antigua Caja Provincial de Ahorros de Córdoba y otra parte se expone en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Recibió la fiambrera de plata del Ateneo.