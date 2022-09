Visiblemente emocionada, la concejala socialista de Obras y Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, anunciaba en la tarde de este jueves la renuncia a su acta en el Ayuntamiento de la localidad. «He tomado esta decisión de forma meditada y valorada, y las únicas razones son de carácter personal y profesional», dijo. «Siempre he pensado que el paso por la política de Puente Genil debía de ser una parte de mi vida con un principio y un fin, y es el momento de finalizar y dar comienzo a una nueva etapa profesional», continuó Morillo, que se considera «una mujer feminista y socialista y fiel a mis principios y valores en la defensa de la justicia social que siempre han formado parte de mi vida». Principios que «me han acompañado en las tareas que se me han encomendado desde el Ayuntamiento y he querido transmitir a los vecinos y vecinas», prosiguió.

Morillo obtuvo su primera acta de concejala en el 2007, en la oposición con el PSOE. Durante casi doce años de gobierno local ha sido teniente de alcalde y, entre otras responsabilidades, ha asumido las carteras de Obras y Urbanismo, Medio Ambiente, Hacienda y Aguas y ha sido responsable de las empresas públicas de Sodepo y Egemasa. La concejala manifestó que «he ejercido mi cargo lo mejor que he podido y con el horizonte puesto en mejorar la vida de los vecinos. He puesto mi corazón, tiempo y ganas de transformar la sociedad, llevándome todos estos años mi corazón», continuó la edil. Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, resaltó y personificó en la concejala «la grandeza de la política en personas como Verónica, quien vino a un equipo en el que confiamos entre todos en hacer algo por nuestra ciudad», recordando que todos los compañeros «llegamos en un momento difícil para la política de Puente Genil». Es por eso que «nadie puede poner en duda que Verónica lo haya dado todo por la política municipal, y he tenido la suerte de estar muy cerca de ti porque tus responsabilidades estaban muy cerca de la Alcaldía, en un momento en el que la situación no era la mejor económicamente, con una crisis impresionante entre 2010 y 2015». Morales señaló que se la recordará «como la concejala que supo darle la vuelta a la ruina que tenía este Ayuntamiento con la sonrisa siempre puesta» y anunció que ocupará su puesto Manuel Ruiz Ruiz.