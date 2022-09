El coche eléctrico: una alternativa cada vez más usual

El aumento de la exposición de vehículos eléctricos, un movimiento que acompaña a la transición ecológica puesta en marcha por la Comisión Europea, es uno de los motivos principales por los que la implantación de vehículos eléctricos va ganando terreno en Córdoba y el resto del país.

Así lo explicó recientemente el gerente de la Asociación de Talleres, Automoción y Movilidad de Córdoba (Atradeco), José Manuel Rodríguez-Carretero. También influyen, claro, aspectos como el afloramiento de puntos de recarga, tan necesarios en el mapa urbano para el fomento de los coches eléctricos, y la férrea normativa europea en pro de la independencia respecto a los combustibles fósiles.

Los números demuestran esa tendencia hacia un cambio de modelo de cara a la Agenda 2030 de la Unión Europea. Esas cifras son las que Atradeco registró en el primer semestre de este 2022. La más destacada, el incremento de las matriculaciones de vehículos eléctricos, tanto estos como híbridos no enchufables. Supusieron un 35% del total al crecer un 14% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, se confirma que este sector de la automoción superaba al de los vehículos diésel, cuya matriculación se quedó en un 18%. También es cierto que ya no se fabrican este tipo de automóviles. Por encima, sin embargo, siguen los vehículos de gasolina, con un 46%, aunque marcados por un descenso, en comparación con el 2021, del 18,45%. Por lo tanto, los vehículos alternativos no solo suponen una parte cada ya importante de la movilidad, sino que, además, la tendencia en su uso es creciente.