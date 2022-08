El Ayuntamiento de Puente Genil volverá a reparar el Paseo del Romeral

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dado a conocer las actuaciones urbanísticas e intervenciones que se van a acometer tras la vuelta del verano, entre las que destacó el proyecto de intervención de la calle Ancha, que se encuentra en fase de licitación. “Esta semana se subirá a la plataforma de contratación pública y a partir de ahí las empresas interesadas disponen de 26 días naturales para concursar”. La idea es que las obras comiencen en el mes de octubre y estén terminadas en Navidad.

Por otro lado, informó del "comienzo inminente" de la actuación en la calle Cristóbal Castillo”, una obra que se ha adjudicado a la empresa Jícar y que se engloba en el proyecto de la plaza de Abastos". De momento, no se ha determinado “si se pondrá asfalto o taco”.

En la calle Madre de Dios, cuya intervención no solucionó el problema de socavones en la calzada se debió , “a una mala ejecución de la obra, por lo que hay que volverlo a hacer y actuaremos a los largo del mes de septiembre”. Aún está por definir la intervención final a la que se va a someter, si bien el regidor adelantó que disponen de “dos presupuestos, uno para poner taco o bien con hormigón o incluso la posibilidad de asfaltar el carril de rodadura como en la calle Lemoniez, el problema es que habría que eliminar el aparcamiento”.

Paseo del Romeral

Respecto a una intervención en el Paseo del Romeral, donde no se resolvió el problema en la calzada tras la actuación ejecutada hace un año el alcalde informó de que están buscando ”una empresa que actué y repare en paseo”. Según Morales, posiblemente “la falta de albañiles provocó que no se terminaran las obras como se debería”. "Un problema de falta de cemento en el mortero, porque no tiene mucho sentido que se haya deteriorado en un año"- apostilló.

El alcalde dio a conocer también que “en este otoño se van iniciar muchas obras”, entre ellas las correspondientes “al Plan Provincial, que contempla la actuación comprendida entre Rio de Oro hasta Santo Domingo, donde se va a reponer el firme y se notará una mejora en la seguridad vial”. Asimismo, otra actuación sobre el vial comprendido entre el cruce de Cordobilla hasta San Pancracio y de ahí hasta la A 318, “con una inversión superior a 500.000 euros”.

Y en materia de obras, se espera que comiencen en las próximas semanas las correspondientes al Plan de Aldeas y de Accesibilidad y que se finalicen las obras del PFEA 2021 entre las que se encuentran las actuaciones en La Pitilla, avenida de la Estación y en la villa romana de Fuente Álamo.

Por último, el regidor local informó que se va “a firmar el proyecto para el desarrollo en Los Llanos del Cristo”. La idea es poder “disfrutarlo el próximo verano y que sea un pulmón para el pueblo”. La obra tendrá un plazo de ejecución aproximado de cinco meses. Esta actuación y la “finalización de los paseos fluviales en Miragenil”, afirmó, supondrán “un remate muy importante”. La construcción de la piscina al aire libre en Miragenil se prevé para 2024.